Esta es la multa que te pondrán si llevas estas gafas de sol puestas mientras conduces

Te subes al coche en un día de verano y uno de los primeros complementos a los que echas mano antes de emprender la marcha son las gafas de sol, ya que te permiten mejorar las condiciones de visibilidad. Este gesto lo realizan como costumbre la gran mayoría de los conductores en España, por lo que llevar este elemento ocular en tu vehículo es muy necesario.

Pero pocos saben que según el tipo de lentes que se utilicen, se puede recibir una sanción por ello, ya que algunas no son aceptadas por la normativa de la DGT.

¿Qué tipo de gafas de sol están prohibidas para conducir?

La DGT elaboró un listado de estos accesorios que son incompatibles con ponerse a los mandos de un volante. Los tipos de lente que hizo referencia fueron las gafas de filtro 4 o las que no estén homologadas, aunque dependiendo del agente de la autoridad se recibirá sanción o no, ya que en el Reglamento General de Circulación no aparece nada relacionado con estos accesorios.

Por otra parte, desde el texto del reglamento se especifica que “el conductor debe mantener su libertad de movimiento en todo momento, tener un gran campo de visión y, mantener y garantizar a la seguridad de todos los ocupantes y demás usuarios de la vía”.

Por último, las que se deben utilizar son la que llevan la categoría de filtro solar 3, ya que son capaces de impedir la entrada de entre el 80% y el 90% de los rayos ultravioleta. Las más recomendables para conducir son las lentes polarizadas, ya que pueden bloquear la luz del sol reflejada por la carretera, el agua o por los demás vehículos.

¿Por qué no se puede conducir con gafas de filtro 4?

Un conductor con gafas de sol Freepik

En definitiva, la DGT especificó que este tipo de protectores oculares tienen una absorción del 92% de los rayos ultravioletas, por lo que se recomiendan solo para la nieve o la navegación.

Además, tampoco es aconsejable utilizar lentes con color de filtro, es decir, que privan la visión con claridad de algunos colores, por lo que no se podrían distinguir bien las luces de freno o los semáforos.

¿Cuál es la sanción si me pillan conduciendo con estas gafas prohibidas?

La DGT establece una multa con una cuantía de 80 euros, ya que está considerada como una infracción leve. Por otra parte, no supone la pérdida de ningún punto del carnet. Aunque deberemos quitarnos ese tipo de gafas de sol tras recibir la sanción.