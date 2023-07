La vista es uno de los sentidos más importantes a la hora de conducir, ya que a través de él recibimos el 80% de la información necesaria para circular con seguridad. Por eso es importante utilizar, cuando son necesarias, las correspondientes gafas o lentillas. Por eso y para evitar multas de tráfico, ya que a la DGT nada se le escapa.

Con un simple vistazo al carnet de conducir, los agentes de tráfico pueden saber si las gafas de ver o las lentillas son necesarias para cada conductor. El hecho de no llevar ninguna de las dos opciones si son obligatorias está considerado una falta grave según las normas de tráfico.

La multa por conducir sin gafas o lentillas

El abanico de sanciones de tráfico por no llevar las gafas de ver o las lentillas puede ascender a los 200 euros, aunque se puede quedar en la mitad si se hace uso del pronto pago. Además, gracias a los códigos del carnet de conducir, las autoridades pueden saber perfectamente qué tipo de lente deberías llevar para circular con seguridad.

Esto quiere decir que, si en tu carnet pone que solo puedes conducir con gafas y no las llevas, podrías ser sancionado. Lo mismo sucedería a la inversa. El único código que permite a un conductor utilizar indistintamente las gafas y las lentes de contacto es el 01.06.

Qué hacer si me he operado la vista

Si hemos sufrido de problemas de visión y nos hemos operado para corregirlos, deberemos acudir a un centro de reconocimiento para renovar nuestro carnet de conducir, ya que de lo contrario Tráfico podría seguir pensando que necesitamos gafas y multarnos, por ende, si no las llevamos.

Para evitar problemas si no hemos tenido tiempo de ir a renovar nuestro permiso de conducir, lo mejor será circular con el informe médico o el justificante de la intervención que acredite que no necesitamos ni gafas ni lentillas. Así, en caso de que nos paren, podremos justificar por qué no las llevamos.