¿Merece la pena usar el botón de abrillantador de los box de lavado manual de coches?

Un coche limpio y reluciente no solo es mucho más bonito y resultón, sino que disfruta de una carrocería y una pintura más sanas que probablemente duren intactas mucho más tiempo. Las opciones para limpiar el coche son varias, aunque los métodos siempre son dos: o manual o automático en un túnel de lavado. La primera posibilidad, a mano, puede llevarse a cabo en un box de lavado con lanzas de agua a presión o de manera más casera, con un cubo de agua, jabón y una esponja.

Acudir a un túnel de lavado manual permite, gracias al agua a presión, eliminar la suciedad incrustada de manera mucho más eficaz y precisa, aunque hay que tener en cuenta que acercar demasiado la lanza puede provocar daños en la pintura si esta ya está levantada o si las gomas están en mal estado. Además, el proceso en estos box es relativamente rápido.

Los box de lavado manual incluyen cuatro programas: prelavado, enjabonado aclarado y abrillantado y los tres primeros son indispensables de cumplir. El cuarto, incluido en el precio en muchas estaciones, puede ser opcional.

Habitualmente, el botón de abrillantado se alimenta de un depósito en el que se vierte un producto especial, similar a las ceras, que cubre el vehículo una capa que deja la carrocería lustrosa y brillante. Sin embargo, se corre el riesgo de que ese depósito, justo en el momento del uso, se haya terminado y solo rocíe el coche con agua.

Abrillantado: ¿sí o no?

No es necesario encerar o abrillantar el coche cada vez que se lave, pero es cierto que dependiendo de la regularidad de lavados será conveniente utilizar estos productos cada vez que limpiemos el vehículo. Utilizar estas ceras ayuda a proteger la carrocería de las inclemencias del tiempo, del sol y de los agentes externos como la suciedad, que puedan corroer la pintura.

En el caso de los túneles de lavado, este paso hay que aplicarlo con cuidado de llegar a rociar toda la superficie del coche, para que no queden zonas desprotegidas y, a la hora de secarlo, habrá que estacionar el coche a la sombra para que no queden círculos y manchas por la acción del sol. Lo bueno de usar el abrillantador en el túnel es que no habrá que esperar a que el coche se seque para aplicarlo manualmente.

Pero no es estrictamente necesario abrillantar el coche en el box manual: también se puede optar por comprar el producto en casa y, una vez que el coche esté limpio y seco, se puede aplicar con una gamuza suave por toda la superficie del vehículo. Este proceso, más laborioso, es más concienzudo y nos asegura que el producto llega a todos los rincones del automóvil.

En resumen, si el coste del botón de abrillantado no es extra en el box de lavado manual, es cierto que es más cómodo y práctico aplicarlo directamente con la lanza y dejar secar el coche directamente. Por otro lado, si se busca un resultado más profesional, lo mejor será aplicarlo manualmente.