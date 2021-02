Cómo limpiar el coche: ¿autolavado o lavar a mano? Ventajas y desventajas

La limpieza del coche es un gesto que debe ser habitual en el cuidado del vehículo y no es un simple hecho de superficialidad, ya que contribuye a preservar el buen estado de la carrocería frente a agentes externos corrosivos. Una buena rutina para dejar el coche impoluto parte del uso de los productos adecuados para no estropear la pintura y de los materiales idóneos que no rayen el metal, como las bayetas de microfibra suave.

A la hora de lavar nuestro vehículo hay dos opciones disponibles: a mano o en un túnel de autolavado. Ninguna es mejor o peor que la otra, simplemente hay que tener en consideración sus inconvenientes y sus ventajas para poder la elegir la que más se ajuste al grado de suciedad del coche y nuestras necesidades.

A mano

Limpiar el coche a mano es una manera de asegurarse el tipo de producto utilizado y de cuidar con no rayar la carrocería, aunque dependiendo de la suciedad se pueden producir arañazos si no se tiene cuidado o si no se eligen los productos adecuados. Sin embargo, siempre se tiene más mimo limpiando el propio coche con agua, jabón y una bayeta.

El mayor problema que presenta la limpieza manual del coche, además del tiempo que hay que invertir y un mayor gasto de agua, es que hay cierto tipo de suciedad y recovecos del vehículo a los que es imposible llegar con una simple manguera. Igualmente, puede ser que el secado a mano no sea suficiente y queden marcas en la pintura y los cristales, estropeando el resultado.

En un túnel de lavado

Estas instalaciones suelen evitarse bajo el pretexto de que los rodillos pueden dañar faros y pintura, pero los túneles más modernos cuentan con materiales más suaves con la carrocería que evitar arañazos. De todas formas, lo mejor es acudir a sitios nuevos o con un buen mantenimiento y ablandar la suciedad de nuestro coche antes de entrar, aunque los autolavados pueden no conseguir un buen resultado en las llantas.

Aunque conllevan un coste económico mayor, los túneles de autolavado son rápidos, efectivos y ahorran más agua. El paso importante es elegir el programa adecuado y, sobre todo, colocar bien el coche dentro de las guías para evitar sustos. La elección del secado con aire dejará un mejor resultado en la pintura.

La elección del sistema de limpieza del coche es muy personal y depende, igualmente, del tipo de vehículo, la antigüedad, el tipo de pintura y de faros y los resultados que se quieran conseguir, pero si no se presta la debida atención tanto un método como otro pueden acabar provocando arañazos en la carrocería.