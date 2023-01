¿Merece la pena invertir en un coche eléctrico en 2023?

Puede ser que en este 2023 nos toque comprar un coche nuevo. Porque queramos cambiar, porque nuestro actual automóvil nos haya abandonado, porque sí... Las razones son infinitas. Sea cual sea la que nos empuje a buscar un nuevo vehículo, hay que prepararse para hacer una lista de pros y contras que nos permitan escoger el modelo más adecuado para nuestras necesidades.

Los coches eléctricos siguen presentando una serie de ventajas y desventajas a día de hoy, pese a que los fabricantes están trabajando cada día con más ahínco en solucionar estas últimas. Quizás este 2023 sea el momento de pararnos a pensar si un vehículo electrificado es lo que nos conviene... O no.

Una de las primeras ventajas de apostar por un coche eléctrico es el ahorro a medio y largo plazo del que disfrutará nuestro bolsillo. Bien sea por el ahorro en carburante o por lo que no tendremos que gastar en mantenimiento, se ha demostrado que este tipo de coches son más rentables económicamente hablando.

Por otro lado, ante la nueva posibilidad de que 149 ciudades españolas impongan restricciones a la circulación de los vehículos más contaminantes a lo largo de este año, los coches eléctricos son una gran opción.

Si vamos a tener que movernos en coche particular y prevemos que nuestros trayectos pasen por estas zonas, igual sí es aconsejable que pensemos en apostar por un coche eléctrico o, al menos, con etiqueta ECO de la DGT. Es cierto que los vehículos scon etiquetas B y C no van a sufrir restricciones en todas las ciudades, pero siempre es mejor prevenir que curar.

Desventajas a la hora de comprar un coche eléctrico

Sin embargo, todavía hay ciertos obstáculos que los coches eléctricos tienen que salvar. El primero es el tema de la autonomía, aunque cada vez queda más atrás como desventaja. Los coches eléctricos más modernos superan la autonomía de 200 kilómetros con facilidad y, si lo vamos a usar para los trayectos diarios y disponemos de un punto de recarga en casa o cerca, esto no será un problema. Eso sí, siempre habrá que revisar las necesidades específicas de cada conductor en particular.

Por otro lado, es cierto que la red de puntos de recarga sigue siendo escasa. Así que, si no tenemos la posibilidad de instalar un enchufe en el garaje comunitario o en casa, habrá que replantarse bien todas las opciones de recarga para el coche eléctrico antes de comprarse uno.

Y, finalmente, los coches eléctricos tienden a ser más caros que los de combustión. De todas formas, ya hay algunos modelos más asequibles y siempre existe la opción de apostar por un modelo de renting. En este listado encontrarás coches eléctricos con un precio contenido.