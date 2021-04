Los eléctricos y los bifuel gasolina-GNC, los coches más baratos en el uso a largo plazo

Desde que aterrizaron en las carreteras españolas, se rumorea que los vehículos electrificados ayudan al bolsillo de su conductor gracias a que necesitan un menor mantenimiento y a que su 'repostaje' es mucho más barato, entre otras razones. Sin embargo, los compradores indecisos que no saben si apostar o no por un modelo eléctrico no ven las cuentas tan claras, siendo esta una de las causas por las que la cuota del mercado 'verde' no crece en España como gustaría.

Para poner todas las cartas sobre la mesa y desvelar exactamente a qué cantidad de ahorro económico nos referimos para hablar de las ventajas de un vehículo eléctrico, la Organización de Consumidores y Usuarios, en colaboración con la Fundación Europea del Clima, ha publicado un estudio con la suma total de los costes asociados al uso de diferentes automóviles con distintas mecánicas.

La compra de un coche 100% eléctrico puede llegar a suponer un ahorro de 9.000 euros en un plazo de 11 años de uso en comparación con otras motorizaciones. Según los cálculos de la OCU, en un plazo de 11 años se habrán invertido 56.133 euros de media en circular con un vehículo eléctrico frente a los 65.282 euros que costaría mantener un gasolina. Si el coche eléctrico se recargase con una tarifa reducida (de aproximadamente 1'6 euros por cada 100 kilómetros de autonomía), la diferencia entre un modelo y otro alcanzaría los 13.000 euros y llegaría hasta los 15.500 euros si el comprador se beneficiara de la máxima cantidad de subvención del Plan Moves.

Infografía con el coste asociado al uso de un vehículo según su motorización. OCU

Para realizar este estudio, se ha tomado como ejemplo un vehículo compacto de gama media, comprado nuevo y vendido a los 11 años, con un uso de unos 14.500 kilómetros al año. La estimación del coste total en este periodo temporal tiene en cuenta el precio de compra, el de reventa, el gasto de combustible o electricidad, los seguros, los impuestos y los gastos de mantenimiento.

La 'sorpresa' de los bifuel

Los vehículos bifuel de gasolina combinada con gas natural comprimido (GNC), son otra de las opciones más baratas para el bolsillo en el largo plazo, llegando a generar un ahorro de 13.000 euros en comparación con los gasolina. El cálculo de gastos derivados de uso se cifra en 52.197, siendo más económicos incluso que los eléctricos puros pero con una mayor cuota de emisiones.

Además de los eléctricos, la OCU desvela que los híbridos enchufables que no se usan en modo eléctrico pueden costar al bolsillo del conductor más de 70.000 euros, mientras que si se carga la batería y durante un 70% del periodo de uso se circula en modo cero emisiones, el gasto bajaría hasta los 62.212 euros. Esto desvela la importancia de, a la hora de adquirir vehículos electrificados, hacer un buen uso de su motor y sus modos de conducción para sacar el máximo partido.