Los peajes en la frontera de España con Portugal: dónde están los puntos de bienvenida para pagar el EasyToll

Las autovías en Portugal se pagan, no es una novedad. El problema es que muchos conductores esperan encontrarse casetas para abonar el peaje según se recorra la red de carreteras, pero en el país vecino este sistema no está disponible en todos los trayectos. Es más, en la mayoría de ellos es necesario abonar el importe de los kilómetros recorridos de manera telemática, utilizando diferentes sistemas que puedes consultar aquí.

El método más extendido es, sin duda, el EasyToll, que consiste en asociar una tarjeta de crédito (ojo, no puede ser de débito) a la matrícula de nuestro vehículo introduciéndola en unas máquinas establecidas para ello. Durante 30 días, las cámaras de los pórticos colocados estratégicamente a lo largo de las carreteras lusas detectarán nuestros trayectos e irán descontando de la tarjeta de crédito asociada el importe correspondiente.

¿Cómo se puede utilizar este sistema EasyToll y dónde asociar la tarjeta de crédito a la matrícula? Pues en los llamados Welcome Points o puntos de bienvenida al país. Se encuentran pocos kilómetros después de pasar la frontera en las principales vías de entrada al país desde España, que son la A28-Viana do Castelo, la A24-Chaves, la A25-Vilar Formoso y la A22-Vila Real de Santo António. En este mapa puedes consultar la ubicación exacta.

Qué autovías son de pago en Portugal

La lista de carreteras en las que es necesario pagar un peaje según los kilómetros recorridos es la siguiente:

Norte Litoral

A27/IP9: Viana do Castelo – Ponte de Lima

A28/IC1: Viana do Castelo – Porto AE Transmontana

A4: Variante Sul de Bragança Interior Norte

A24/IP3: Vila Verde da Raia (frontera) – Viseu Grande Porto

A4: Matosinhos – Águas Santas

A41/IC24: Perafita/Freixieiro – Sêroa (Oeste)

A42/IC25: Sêroa (Oeste) – Lousada Centro (Costa de Prata)

A17/IC1: Estádio de Aveiro – Mira – Autopista do Litoral Centro (entre Mira y Aveiro)

A25/IP5: Albergaria-a-velha (A1/IP1) – Vilar Formoso (frontera)

A29/IC1: Miramar – Angeja Centro (Beira Interior)

A23/IP6: Torres Novas – Guarda Lisboa Região (Pinhal Interior)

A13/IC3: Atalaia – Tomar Lisboa Região (Litoral oeste)

A8/IC36: Variante Sul de Leiria

A19/IC2: Variante da Batalha Baixo Tejo

A33 – Belverde – Coina Algarve (Via do Infante)

A22: Lagos – Castro Marim

Pese a que a lo largo de esta red sí podemos encontrarnos con alguna caseta de peaje, el sistema de cámaras en pórticos es el más utilizado en Portugal y, aunque no lo parezca, las multas por no pagar llegan. El sistema EasyToll, si no se disponen de dispositivos como el Via-T, que es compatible; es el más cómodo de utilizar para los conductores extranjeros. Simplemente habrá que prestar atención y parar en los Welcome Points para regularizar el pago.