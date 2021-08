Los medicamentos que podrían interferir en tu visión a la hora de conducir

La vista al volante es uno de los sentidos más importante, ya que proporciona el 90% de la información necesaria para conducir y para mantener una buena seguridad vial. Hay muchos aspectos externos que pueden interferir en ella, como las lluvias intensas, tener el sol de frente o llevar el parabrisas sucio.

Pero hay otros factores que afectan a cada persona de manera diferente. Por ejemplo, los problemas de visión como la miopía, ante los cuáles hay que adoptar las medidas necesarias para corregirlos como llevar gafas o lentes de contacto.

Los medicamentos también pueden afectar al sentido de la vista y la agudeza visual al volante. En este sentido, a la hora de tomar algún fármaco es importante consultar con el médico si es posible conducir y, o bien posponer la toma de la medicina, o bien posponer la conducción.

Además, no hay que pensar que todos los medicamentos hacen el mismo tipo de efecto o que si no sirven para tratar problemas de visión no afectarán a la vista. La Dirección General de Tráfico recopila los diferentes tipos de fármacos que empeoran la visión al volante para alertar sobre las contraindicaciones de conducir mientras dure el tratamiento.