Los coches, motos y autocaravanas que no tienen que pasar la ITV

La Inspección Técnica de Vehículos es un paso obligatorio que todo vehículo en circulación debe cumplir cada cierto tiempo. En las ITV se comprueba el estado general de cada turismo, moto, autocaravana, furgoneta y demás para asegurar que cumple con los requisitos mínimos de seguridad vial y emisiones.

Los datos de absentismo se han mantenido durante los últimos años por encima de los límites deseables, lo que significa que un gran número de vehículos circula sin cumplir los estándares mínimos de seguridad, lo que implica altas probabilidades de sufrir accidentes de tráfico.

Aunque sea una cita de obligado cumplimiento, bajo riesgo de recibir sanciones desde los 200 euros en adelante y de ver cómo el vehículo en propiedad queda inmovilizado hasta que subsanen las averías y se obtenga la pegatina actualizada, existen algunos modelos que no deben acudir a la ITV. La característica que los une a todos ellos es su edad: cuando los vehículos son nuevos y han no han cumplido una cierta antigüedad, no están obligados a pasar la ITV (por el momento).

Según el tipo de vehículo, estos son los años durante los que quedan exentos de pasar la ITV:

Ciclomotores. Durante los primeros 3 años.

Durante los primeros 3 años. Motocicletas, cuadriciclos y quads. Durante los 4 primeros años.

Durante los 4 primeros años. Turismos. También de menos de 4 años.

También de menos de 4 años. Vehículos ligeros (camiones y remolques de hasta 3.500 Kg. o derivados de turismos). Solo hasta los 2 años.

(camiones y remolques de hasta 3.500 Kg. o derivados de turismos). Solo hasta los 2 años. Caravanas de MMA mayor a 750 kg. Hasta los 6 años de antigüedad.

de MMA mayor a 750 kg. Hasta los 6 años de antigüedad. Vehículos agrícolas. Hasta los 8 años.

Hasta los 8 años. Autocaravanas. Durante los primeros 4 años.

Durante los primeros 4 años. Vehículo especial (obras y servicios que circulen a menos de 25 km/h). Durante los 4 primeros años igualmente.

El momento en el que se empieza a contar el tiempo es la primera matriculación del vehículo. Por otro lado, aquellos vehículos que hayan sido dados de baja, sea temporal o definitiva, tampoco están obligados a tener la ITV al día ni a pasarla. Eso sí, en el momento en el que se recupere un coche dado de baja temporal, habrá que pedir cita en la estación de la ITV que corresponda.