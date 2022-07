Crece la siniestralidad vial en la primera mitad del año y el absentismo en las ITV podría ser una de las causas

Las pruebas que se efectúan en los centros de ITV tienen como objetivo comprobar el estado mecánico del vehículo y asegurar que no representa un peligro para otros usuarios cuando circule. Sin embargo, las cifras del absentismo en la ITV no bajan de ese 40% de vehículos o, mejor dicho, de conductores, que no acuden a los centros de inspección para renovar su pegatina.

Al cierre del primer semestre del año, AECA-ITV ha alertado de que cuatro de cada diez vehículos siguen sin tener la ITV al día y pone esta cifra en relación con el aumento de la siniestralidad vial que se ha apreciado en esta primera mitad del año. De acuerdo con datos de la Dirección General de Tráfico, en estos seis primeros meses de 2022 se han producido un 14% más de siniestros mortales en carretera que en el mismo periodo del año anterior. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022, se han registrado 487 accidentes con víctimas mortales en las carreteras españolas, mientras que en el mismo periodo del 2021 se registraron 418.

Este escenario no es una "coincidencia", asegura Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV. "Es un hecho probado que el elevado absentismo en la ITV trae consigo un aumento de la siniestralidad, puesto que hay vehículos que están circulando por nuestras carreteras sin que se haya garantizado que cumplen con los estándares mínimos de seguridad y, por ende, tienen una mayor posibilidad de ocasionar siniestros viales o de estar involucrados en ellos".

La razón por la que los conductores no van a pasar la ITV

Desde la Asociación explican que, aunque hay algunos conductores que no pasan la ITV por simple descuido ya que de un año a otro es posible olvidarse de la fecha de caducidad. Existen a disposición de los conductores sistemas que funcionan como un recordatorio para no circular con la ITV caducada.

Pero, por otro lado, un gran número de conductores que no acude a las estaciones lo hace porque sabe que no pasará la ITV a causa del mal estado en el que se encuentra su vehículo. Al no querer o no poder hacer frente al coste de la reparación, estos prefieren no realizar la inspección técnica obligatoria y correr el riesgo de seguir circulando con un vehículo en un estado inadecuado.

"Esto representa un peligro no solo para el conductor de ese vehículo sino para todos los usuarios de las vías, ya que los vehículos que no tienen la ITV en regla son los que, con toda probabilidad, en peor estado se encuentran", agrega Magaz y, por lo tanto, los que tienen más posibilidades de provocar un accidente de tráfico.