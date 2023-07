Llevar el coche de tu amigo te puede costar caro en algunos casos

A quién no le ha ocurrido el tener que conducir en un momento dado un coche de un amigo o un familiar, porque en ese momento no podía o te lo ha prestado. En estos casos, surgen dudas si la cobertura del seguro cubre los daños en caso de accidente, si por ejemplo no eres el conductor habitual. Por tanto, la pregunta es clara: ¿en España es legal esta acción?

¿Puedo conducir un coche sin estar en un seguro?

La respuesta indica que claramente se puede conducir un coche de un amigo o familiar, siempre que se tenga en vigor la licencia de conducir, por lo que no habría ningún problema. La ley en este aspecto es concisa, y no deja duda a que es posible circular un automóvil sin estar en el seguro. Pero otra cuestión es lo ocurre si se sufre un siniestro.

¿Qué pasa si tengo un accidente y no soy el titular del seguro?

En estos casos, la compañía de seguros cubrirá aquellas personas que conduzcan ese coche en ese momento en la gran mayoría de las veces. Pero hay varias excepciones que depende del tipo de póliza y de cada empresa.

En primer lugar, las aseguradoras ponen unos requisitos para estos conductores que no figuren en el contrato como por ejemplo que el nuevo piloto tenga una condición similar al conductor principal en edad y en el permiso de conducción, otra premisa para que no haya problemas es que la persona tenga más de 25 años y que tenga un mínimo de años con el carnet.

Por lo que uno de los problemas viene si sufre un siniestro tu hijo siendo novel sin estar dentro de la póliza, ya que las aseguradoras ponen problemas y los daños es muy probable que no los cubran.

¿En qué otros casos no cubrirían los daños la aseguradora?

Por otra parte, hay circunstancias en las que, pese a que el piloto que se haya puesto al volante en ese momento dado sea de condiciones similares al conductor principal, la aseguradora puede poner problemas.

Sería en los casos en los que el individuo haya sufrido algún incidente por dar positivo en el control de alcoholemia o el de drogas, además si ha infringido la normativa de la DGT por ejemplo en un radar de velocidad. Por estas razones, esta cláusula la aplican casi todas las compañías.

Control de alcolholemia en una carretera Luis Sordo

¿Cuál es la multa si te pillan circulando sin seguro?

Por último, la ley lo dice claro, todo vehículo debe disponer el documento del seguro obligatorio, aunque desde 2008 no es necesario llevarlo físicamente. Por tanto, en caso de que tu coche carezca de seguro, la sanción será entre los 601 y los 3.000 euros, además de que tu vehículo quedará inmovilizado inmediatamente.