Las claves de la DGT para sobrevivir a un atasco en las grandes ciudades

Los atascos de las grandes ciudades es la principal causa en 'pérdidas de tiempo' entre los usuarios que circulan por las principales vías de España. La Dirección General de Tráfico, tras un estudio exhaustivo, ha determinado que los conductores pierden una media de 18 horas al año inmersos en este tipo de situaciones que no gustan a nadie.

Barcelona es la peor ciudad para poder conducir en horas puntas: 47 horas anuales perdidas en atascos, un número significativo y que se encuentra en la cúspide de este dato. Ciudad Real, con 37, Talavera de la Reina, con 36, Palma de Mallorca, con 31, y Valencia, con 30, son las ciudades que siguen el rastro de la Ciudad Condal. Madrid solo pierde 26 horas al año debido a la congestión del tráfico.

Enfado colectivo en los conductores

Según un estudio de Alphabet, una empresa de renting, el 44,5 % de los usuarios han reconocido que alguna vez se han enfadado en los atascos. Una situación que puede llegar a ser muy peligrosa, pues existen casos donde los conductores llegan a perder los nervios y pueden llegar a producirse accidentes inesperados.

Clases de atascos

Son dos los principales tipos de atascos que existen en las carreteras españolas. El primero es el que se produce en las vías de acceso a las grandes ciudades: suceden en horas fijas, entre las 7:00 y 9:00 horas y a las 18:00 y 20:00 horas. Estos dos momentos coinciden cuando las personas entran y salen del trabajo.

Por otro lado, el otro tipo de atasco se produce por un embotellamiento en los grandes desplazamientos. No tienen hora fija y pueden suceder en cualquier punto de la carretera. Por ello, es vital conducir con todos los sentidos puestos en la calzada, puesto que no sabemos cuando nos podemos encontrar con una escena de este calibre.

Las claves para 'sobrevivir' a los atascos

Conducir durante varias horas o minutos en un atasco puede llegar a generar episodios de ansiedad y nerviosismo en los conductores. Por ello, es vital tener en cuenta una serie de factores que vamos a explicar a continuación para 'sobrevivir' a uno de los 'infernos' de la carretera.

Tener paciencia es el primer factor que hay que tener en cuenta. Sin ella, es fácil perder los nervios y empeorar tu conducción. Estar pendiente del tráfico en todo momento también es de suma importancia para evitar cualquier tipo de accidente innecesario. Asimismo, hay que respetar en todo momento la distancia de seguridad y hacer caso a las señales que están colocadas en los distintos puntos de la carretera.

Activar las luces de emergencia siempre será una acción agradecida por los demás conductores que, por un motivo u otro, no se han dado cuenta del atasco que se le viene encima. Por ello, esta manera de alertar a los demás es efectiva y muy segura. Evitar en todo momento realizar frenazos y aceleramientos innecesarios, ya que puede producir choques entre los demás conductores, sobre todo en el momento de cambiar de carril.

Otra de las grandes recomendaciones es apagar el coche cuando somos conscientes de que la retención es superior a un minuto, así conservaremos combustible y, además, no dañaremos el medio ambiente con los gases que suelta el motor. Un punto muy importante y que no debemos hacer es salirnos del vehículo para estirar las piernas, puesto que no sabemos el peligro real que vamos a correr una vez nos salgamos del coche.

Por último, es imprescindible respetar a las motocicletas que circulan por nuestro lado de la carretera. Estas se mueven entre carriles y habrá que dejar un espacio adecuado para que no tengan ningún tipo de problema al trasladarse. Asimismo, evitaremos los movimientos bruscos.