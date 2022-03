La nueva multa de la DGT de 200 euros por hacer esto con tu móvil en el coche

Los cambios de la ley de Tráfico han traído consigo toda una serie de medidas que endurecen las sanciones, sobre todo aquellas de detracción de puntos del carné de conducir, y que además sientan precedentes para considerar infracciones gestos que hasta ahora no lo eran.

En el campo de nuevas multas, se cuentan sobre todo aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente y el respeto a las zonas de bajas emisiones y áreas restringidas por altos niveles de contaminación con una una nueva sanción de 200 euros por no cumplir con las restricciones a la circulación de las ZBE. Pero, aunque no se consideran multas de nueva creación como tal, sí que se estiman sancionables gestos que hasta ahora no lo eran.

En concreto, en el caso del uso del teléfono móvil al volante, se ha introducido con estas modificaciones una ligera variante que puede poner en peligro el bolsillo y el carné por puntos de más de un conductor. Si bien hasta ahora estaba sancionado el uso del teléfono móvil durante la conducción, a partir de este lunes pasado también lo está sostenerlo en la mano, aunque no se esté utilizando.

6 puntos menos en el carné

Como la Dirección General de Tráfico ya declaró a 20 Minutos, solo con sujetar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo similar en la mano ya se considerará motivo de denuncia, multa y pérdida de puntos, pese a que no se estén enviando mensajes, realizando llamadas o utilizando cualquier función del dispositivo.

Y es que sujetar el teléfono durante la marcha implica separar una de las manos del volante, algo que según el Reglamento de Conductores impide reaccionar correctamente durante la conducción por lo que es motivo de sanción, además de una acción peligrosa. La sanción, pues, por sostener el smartphone en la mano, es de 200 euros (como venía siéndolo hasta ahora) y conlleva la pérdida de 6 puntos del carné de conducir, frente a los 3 que venía siendo habitual.