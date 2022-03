No hay conductor que no lo haya utilizado o no haga uso de él de manera regular. Bien sea en el que lleva incorporado el sistema de infoentretenimiento del coche u optando por colocar el teléfono móvil y programar Google Maps, Waze y otras aplicaciones similares, el GPS es una herramienta más que habitual en la conducción.

Utilizar este tipo de navegadores facilita los viajes, evita trayectos demasiado largos, avisa sobre el estado del tráfico y los atascos y algunos incluso informan sobre la posición de los radares fijos o los límites de velocidad. Sin embargo, hacer un uso incorrecto de los navegadores puede acabar siendo un peligro, sobre todo para el bolsillo y el carné de conducir.

Con la entrada en vigor de los cambios a la ley de Tráfico, manipular el GPS durante la conducción aunque esté colocado en un soporte homologado va a estar sancionado con la pérdida de 6 puntos en el carné de conducir (antes eran 3) y con 200 euros de multa económica. La cuantía de la multa no ha cambiado, solo lo ha hecho la detracción de puntos.

Primera causa de accidentes de tráfico

Luchar contra las distracciones al volante es uno de los objetivos de la DGT con la modificación de la ley de Tráfico, que también aumenta la pérdida de puntos en el caso del uso del teléfono móvil. Así pues, se podrá programar el GPS y colocarlo en un lugar visible, sin que no entorpezca el campo de visión del conductor, antes de iniciar la marcha. Una vez iniciada, no podrá manipularse durante el recorrido a no ser que el vehículo se detenga en una zona segura y esté completamente parado.

Según las últimas notas de prensa publicada con motivo de la reforma de la ley de Tráfico, las distracciones al volante son la primera causa de los accidentes mortales de tráfico desde el pasado año 2016 y, por esta misma razón, se ha puesto el foco sobre ellas en estas modificaciones reglamentarias.