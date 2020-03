Aquí tienes diez trucos que te convertirán en un 'pro' de Google Maps

Las tecnologías aplicadas a la conducción facilitan el día a día al volante. Si se usan correctamente, los navegadores pueden mejorar los viajes y trayectos diarios pero, cuidado, también pueden suponer una distracción y acabar provocando un accidente si se manipulan mientras se conduce.

Google Maps es una de las aplicaciones más utilizadas por los conductores como navegador y guía al volante. Pero, ¿conoces todos los trucos y funciones que incluye? Aquí dejamos diez consejos que te convertirán en un experto de este navegador y convertirán tu conducción en un paseo.

1. Mapa personal: a partir de los sitios que hayas guardado, podrás crear un mapa personal único y exclusivo para ti.

2. Gasolineras, radares e incidencias: busca lo imprescindible para que tu viaje vaya rodado y evita que lleguen multas sorpresa a casa.

3. Comparte ubicación en tiempo real: esta función es muy útil para los viajes en grupo, por si algún despistado deja de seguir al coche que guía.

4. Conoce el estado del tráfico: puedes ver en tiempo real el tráfico en tu alrededor seleccionando la opción con el mismo nombre. También puedes recibir notificaciones dependiendo de tu ubicación.

5. Calcula la distancia entre dos o más puntos: Google Maps puede trazar una línea recta entre A y B y decirte la distancia o bien calcularla según el recorrido que elijas hacer. Es muy útil si tienes que pasar kilometraje y gasolina en el trabajo.

6. Mapas offline: el truco perfecto para viajar al extranjero y nunca tener problemas. Pulsa en tu avatar en la esquina superior derecha y elige ‘mapas sin conexión’. Selecciona el área que quieras descargar… ¡y listo!

7. Añade paradas en un viaje: una vez que seleccionas tu ruta de viaje, en opciones de la misma podrás añadir diferentes paradas y hacer un único trayecto sin interrupciones.

8. Google Maps Go: si tu móvil no es demasiado potente, usa la versión Go de Maps que podrás descargar desde la PlayStore de tu teléfono.

9. Comandos de voz: son muy útiles para no tener que desviar la vista de la carretera y modificar tu ruta. Cuando tengas el GPS activado, di Ok Google y lo que quieras cambiar de tu trayecto.

10 .Guarda donde has aparcado: ya no volverás a dar vueltas buscando tu coche. Cuando estaciones, pulsa el icono azul que muestra tu ubicación actual y en las opciones que se desplieguen podrás elegir ‘Guardar ubicación del coche aparcado’.