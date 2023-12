De invierno, antipinchazo o All Season: todo lo que debes saber sobre los neumáticos

Según el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), en España hay actualmente más de 33 millones de coches, de todo tipo de modelos, marcas y a los que se dan multitud de usos distintos. Esta variedad de hábitos de conducción repercute mucho en los neumáticos, ya que a la hora de cambiarlos muchos propietarios tienen duda sobre qué tipo de compuesto deben montar en su vehículo.

Lo cierto es que la gran mayoría de conductores optan por comprar las ruedas con mejor relación calidad-precio que encuentran en el mercado, y muchos toman como referencia los anteriores que han tenido. Lo ideal sería adquirir los compuestos que más se adapten al tipo de uso que se da al coche, ya que los hábitos de conducción varían tanto en tiempo de circulación como terreno, aunque también influyen otros factores como el clima o el modelo de vehículo. Por lo tanto, lo mejor es saber qué tipo de neumáticos es el que mejor se ajusta a tu manera de conducir.

Neumáticos de verano

Los neumáticos de verano, como su propio nombre ya aclara, son los mejores para climas cálidos, ya sean secos o húmedos. Sus parches de contacto brindan a la rueda mucho agarre, aunque cuando llega el frío dejan de ser tan adherentes y conducir con ellos puede convertirse en un auténtico infierno. Por ello, solo son recomendables si se vive en una zona en la que el invierno no sea duro ni en el que las temperaturas suelan bajar de los 10ºC.

Neumáticos de invierno

En el otro extremo se encuentran los llamados neumáticos invernales, ideales para zonas con meses muy fríos y con condiciones meteorológicas adversas en esta estación, ya que sus dibujos permiten evacuar más litros de agua y volumen de nieve. Lo idóneo es que se coloquen estas ruedas cuando comiencen las inclemencias fuertes, puesto que sus ventajas salen a reducir por debajo de los 5ºC. Eso sí, su inconveniente es que son muy sensibles y necesitan cuidados extremos, por lo que no hay que montarlos solo porque las temperaturas sean bajas.

Los All Season son perfectos para quienes quienes no visitan frecuentemente la nieve. PIRELLI

Neumáticos All Season

La gran mayoría de españoles viven en zonas con climas opuestos en verano y en invierno, pero sin llegar al extremo. Por ello, una de las mejores opciones para montar en el coche son los neumáticos universales o All Season, ya que se adaptan a todo tipo de superficies y de condiciones meteorológicas, sin llegar a ser especialista en calor o frío. Son perfectos para quienes anualmente no recorran distancias larguísimas y no se suelan meter por terrenos poco habituales, como los montañosos o los nevados.

Neumáticos antipinchazo

Estos neumáticos suelen estar muy poco presentes en las carreteras debido a su baja autonomía (solo permiten recorrer unos 80 kilómetros a dicha velocidad por hora). Se trata de un compuesto con un sistema de seguridad que no evita un pinchazo, sino que permite seguir recorriendo cierta distancia si se tiene uno o si la presión es muy baja. Por ello, es una opción poco recomendable para quienes suelen hacer largos trayectos.

Neumáticos deportivos

Para los amantes de la velocidad y de los coches deportivos, el mejor compuesto es el específico para este tipo de vehículos, que tienen ranuras de mayor tamaño que cualquier otra goma. Eso sí, dependiendo del tamaño del automóvil será mejor montar un tipo de rueda u otro, pudiendo escoger incluso gomas especializadas en competición, pero que están homologadas. La desventaja respecto a otros es que, al igual que ocurre en la Fórmula 1, al ser más blando su vida útil es mucho menor.

Hay neumáticos que solo se ajustan a determinado tipo de coche. BRIDGESTONE

Neumáticos todoterreno

Por último, si se tiene un todoterreno, lo mejor es comprar unas ruedas fabricadas solo para dicho tipo de coche. Con dibujos y surcos mucho más profundos que el resto, son los que mejor se adaptan a casi todo tipo de superficies, ya sean montañosas, empedradas o incluso lodazales, aunque jamás hay que conducir con ellos por asfalto: la conducción es increíblemente incómoda y se desgastan al instante, por lo que solo deben adquirirse si se suele circular por sitios complicados.