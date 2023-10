Escoger entre neumáticos de invierno o todo tiempo depende, en gran medida, del perfil de uso del coche. Si se completan muchos kilómetros, las cubiertas estacionales (invierno y verano) serán la elección más adecuada. Ahora bien, la opción todo tiempo no deja de ganar enteros gracias a las innovaciones tecnológicas presentes en los productos de nueva generación, como el Cinturato All Season SF2 o el Scorpion All Season SF2 de Pirelli.

El año pasado, este tipo de productos tenían una cuota de mercado cercana al 20% en Europa, un porcentaje que alcanzaba cotas superiores en llantas de 18” y superiores, y específicamente en modelos crossover y SUV (el repunte en estos casos fue del 60% entre 2019 y 2022). La explicación a este fenómeno se debe, por un lado, a unos inviernos cada vez más cálidos y, por el otro, al notable salto tecnológico experimentado por las cubiertas para las cuatro estaciones. Pero, regresando a la pregunta inicial: ¿cuál es el neumático que mejor se adapta a tus necesidades?

All-Season: ¿son los tuyos?

Quienes cubren menos kilómetros (hasta 25.000 al año) y no se adentran a menudo por carreteras de montaña pueden ver en los neumáticos todo tiempo una solución efectiva. Quedan olvidados en este caso muchos de los compromisos del pasado, empezando por el kilometraje. Pirelli aplica sus procesos de modelaje virtual de la Fórmula 1 al desarrollo de todos sus productos de calle, y esto incluye, por supuesto, a los All Season. Estas técnicas han permitido optimizar la huella de contacto, reduciendo el desgaste.

Los All Season son perfectos para quienes quienes no visitan frecuentemente la nieve. PIRELLI

Sobre mojado, las nuevas generaciones de gomas todo tiempo ofrecen un rendimiento comparable al de los productos estacionales, e incluso mejor bajo temperaturas moderadas. Cuando llueve, las numerosas ranuras con forma de 'V' de la banda de rodadura ayudan a dispersar el agua. De hecho, la efectividad de estas cubiertas en este campo se demuestra en los valores de la etiqueta energética europea, en la que, por ejemplo, el 90% de las medidas del Pirelli Scorpion All Season SF2 logran la mayor calificación en frenada sobre mojado. El dibujo de los todo tiempo de las familias Scorpion y Cinturato se ha desarrollado para proporcionar efectividad durante todo el año. Entre sus secretos se encuentran las laminillas activas, que permanecen compactas y cerradas bajo las típicas condiciones invernales, pero que cuando bajan las temperaturas se abren para aumentar el agarre sobre carreteras deslizantes o superficies nevadas.

Para los amantes de la nieve, neumático de invierno

El cambio estacional entre las gomas de verano y las de invierno es la mejor opción para quienes cubren largas distancias, visitan zonas con alto riesgo de nieve o anteponen el máximo rendimiento incluso bajo las condiciones más severas de la estación fría. Los neumáticos invernales se desarrollan para rendir mejor en situaciones meteorológicamente desafiantes, como bajas temperaturas o nieve.

Los neumáticos de invierno están pensados para condiciones más extremas. PIRELLI

Las propiedades químicas de los compuestos de este tipo de productos ayudan a recortar la distancia de frenado sobre carreteras mojadas (hasta un 15%) y ofrecen un rendimiento bastante mejor sobre asfalto nevado (hasta un 50%) respecto a las cubiertas de verano. La banda de rodadura de estos productos, específicamente sus laminillas, se han diseñado para recoger y retener la nieve, mejorando el agarre en base al principio de 'fricción nieve sobre nieve', lo que permite la máxima movilidad sin necesidad de montar cadenas.

¿Cómo identificar el neumático que más nos conviene?

Ya sea de invierno o todo tiempo, es fundamental verificar que el neumático cuente con el marcaje M+S (mud and snow, barro y nieve) en el flanco, necesario para cumplir con la normativa invernal. Sin embargo, la máxima seguridad sobre nieve pasa por la presencia en el lateral de la goma del pictograma de la montaña de tres picos con un copo de nieve. Este indicativo avala que la cubierta ha superado los tests de aprobación en las condiciones invernales más severas. A día de hoy, todos los productos todo tiempo de Pirelli de nueva generación incorporan este símbolo, que certifica que han seguido un camino de desarrollo similar al de los neumáticos invernales, particularmente en condiciones desafiantes.