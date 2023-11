El invento para cambiar una rueda pinchada rápido y sin esfuerzo

La mayoría de los conductores que recorren las carreteras de España y resto del mundo, seguramente, han sufrido algún que otro pinchazo de los neumáticos de su vehículo en mitad de un trayecto, ya sea corto o largo. Este tipo de escenario podría representar un peligro para la persona en cuestión y, además, para el resto de usuarios que circulan por dicho tramo de la calzada.

Por ello, y si te ocurre un problema de esta índole mientras conduces, lo más importante es apartarse a un lado del arcén para intentar evitar un accidente grave. Muchos de los usuarios optan por llamar a la grúa para poder cambiar la rueda o la sustituyen ellos mismos aplicando la técnica habitual que existe en estos casos.

RiseUp, el invento que te ayuda a cambiar una rueda

Siempre que hemos tenido un pinchazo en una rueda, hemos utilizado un elevador ('gato') y un juego de llaves para poder sustituirla por una nueva. Esta técnica no es compleja, pero sí pierdes una gran cantidad de tiempo en realizarla. Por ello, un estudiante estadounidense, Owen Giese, ha creado un invento, denominado RiseUp, que facilitará el cambio de neumáticos a todos aquellos que adquieren este utensilio.

¿Cómo funciona?

Chocar la rueda del coche con un bordillo puede afectar al neumático. iStockphoto

RiseUp contiene todos los elementos necesarios para poder cambiar una rueda pinchada por otra que se encuentre en perfectas condiciones. Este elemento se sitúa debajo del coche y tiene una válvula hidráulica que se activa con tan solo pulsar un botón. A partir de ahí, este elemento se convertirá en una especie de 'gato' que levantará el coche sin esfuerzo y permitirá cambiar la rueda sin ningún tipo de inconveniente.

"El objetivo de RiseUP era hacer frente a la frustración común que producen los pinchazos de neumáticos, de una forma inclusiva y equitativa para todo tipo de usuarios, independientemente de su experiencia previa", apunta Owen Giese, inventor de dicho elemento.

Rigurosa tecnología para evitar complicaciones

RiseUp, además, cuenta con una pantalla circular interactiva que se encargará de guiar al usuario en tiempo real a través de cámaras y tecnología de realidad aumentada. Asimismo, Giese quiere crear una app para conectarla al dispositivo con el teléfono móvil y así evitar cualquier tipo de confusión y que explique todas las dudas que tengan los usuarios que obtengan este elemento.

No obstante, el proyecto de la nueva aplicación está aún en el aire, pero dicho inventor no abandona la idea de seguir creciendo y comercializando su producto: "Servirá como catalizador para dar forma a experiencias de producto nuevas y diferentes que espero desarrollar para resolver otras discriminaciones, no solo dentro de la industria de las herramientas, sino de la industria de los dispositivos en su conjunto".