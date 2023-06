El inesperado gesto que te puede costar hasta 3.000 euros si lo haces frente a un radar

La realidad sobre el asfalto supera, en más de una ocasión, a la ficción, y si no que se lo digan a la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, esta vez no solo salpicó a la mismísima DGT, sino que también tuvieron que intervenir los Mossos d'Escuadra, que para atrapar al infractor tuvo que desplegar un operativo para la localización y sanción de un motorista que pasaba a diario frente a un radar superando la velocidad máxima, a la vez que tapaba la matrícula de su motocicleta con la mano para no ser multado.

Lo cierto es que la infracción fue reiterada en un breve periodo de tiempo. Para ser más exactos, el motorista acumuló hasta trece infracciones repetidas entre el 16 de marzo y el 5 de mayo de ese mismo año. Pero ahí no acaba la cosa, porque la sorpresa de los agentes fue mayor cuando además descubrieron otras importantes irregularidades en el vehículo, como es el caso de una placa de matrícula no reglamentaria, a lo que se añade un escape modificado que producía más decibelios de los permitidos.

Cómo colocar correctamente la matrícula del coche



A la hora de colocar la matrícula, ya sea por una nueva matriculación o que se haya caído, lo primero que hay que hacer es desatornillar la placa del portamatrículas, con destornillador o con una broca si está sujeta con remaches. El segundo paso, inmediato, será limpiar esta zona del vehículo tan poco accesible a diario y que acaba recogiendo suciedad al encontrarse en el área del parachoques.

El siguiente paso es decidir si se prefiere utilizar tornillos o cintas adhesivas. En el caso de elegir la primera opción, cabe subrayar que pueden rajar la placa de la matrícula en el caso de que sea de plástico, aunque atornillando a baja velocidad y dejando que la punta de la broca se caliente, se evitará la rotura. En el caso de la segunda opción, puede que sea menos duradera o pierda fijación.

Las multas por no llevar la matrícula bien colocada

No llevar la placa identificativa del vehículo en un estado legible, esto es, sucias o en mal estado, es motivo de sanción, en cuyo caso alcanzará multas de hasta 200 euros. La sanción no acarrea la pérdida de puntos del carnet y cuenta con una bonificación del 50% si se abona dentro del periodo de pago voluntario.

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona.



▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

▶️ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 € #RevisaTuVehiculo pic.twitter.com/UQF5lTkPy7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 29, 2021

En el caso de llevar la matrícula mal colocada o, directamente no llevarla, también es sancionable. En el caso de que se descubra que ha existido algún tipo de manipulación de la placa, la sanción podrá alcanzar la friolera de los 6.000 euros, a lo que se suma la pérdida de puntos en el carné de conducir correspondiente.