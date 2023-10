La forma de detectar si han intentado abrirte el coche

En los últimos tiempos, y según indican los Mossos d' Esquadra, el número de robos de coche se han reducido considerablemente, aunque no deja de ser un problema que afecta directamente a la sociedad de España. Los ladrones de vehículos, que están disponibles en cualquier momento del año, aprovechan cualquier tipo de circunstancia para lograr el objetivo del hurto.

Para ello, utilizan diferentes técnicas para poder abrir el vehículo y conseguir penetrar hasta lo más profundo del habitáculo en busca de cualquier objeto de valor. Dinero, materiales o teléfonos móviles, entre otros, son los elementos más robados dentro del coche, sin olvidar la acción de llevarse el automóvil al completo o forzarlo hasta dejarlo inhabilitado por completo.

Permanecer siempre alerta para evitar robos

Por ello, la población intenta permanecer alerta ante este tipo de circunstancias para evitar convertirse en víctimas de los amantes de lo ajeno. A continuación, ofreceremos una lista de los métodos utilizados por los ladrones para intentar abrir tu vehículo con la mayor precisión y efectividad posible.

Cabe recordar que si eres víctima de cualquier tipo de robo o inseguridad, lo más recomendable sería llamar al teléfono de emergencias (112) y activar de inmediato a los servicios policiales para que acudan de la forma más rápida posible al lugar donde está sucediendo dicho hurto.

Métodos más utilizados por los ladrones

Una de las técnicas más utilizadas por los ladrones de España es el método 'pincha ruedas'. Esta acción, que se realiza mayoritariamente en las áreas de descanso y peajes de autopistas, se lleva a cabo mientras el dueño del coche está parado en el área de descanso o pagando la tarifa del viaje. Ese momento es aprovechado por el ladrón en cuestión para pinchar los neumáticos del coche y obligar al conductor a parar durante su trayecto. A partir de ahí, y con el vehículo ya parado, el ladrón roba al conductor que está cambiado la rueda a su automóvil.

Otro método efectivo que utilizan los ladrones para robar a sus víctimas es el 'timo del retrovisor'. Estos, que circulan con un vehículo con matrícula extranjera, provocan un accidente y hacen creer a su víctima que es la culpable del siniestro. Los trámites entre seguros de otros países son costosos y lentos, por lo que la aseguradora recomienda llegar a un acuerdo con las personas implicadas. Para agilizar 'el trato', los ladrones piden una cuantía económica que, supuestamente, será devuelta por el seguro del coche, acción que nunca ocurrirá.

Comprobar bien el neumático por si ha sido pinchado. Freepik

La tercera técnica más elegida es el pinchazo al método 'peruano', la cual consiste en colocar un objeto punzante sobre la rueda de un vehículo aparcado y seguirlo hasta que los ocupantes se den cuenta de que algo no va bien. A partir de ahí, y una vez se detenga el automóvil, los ladrones aprovecharán el momento de distracción y nerviosismo de las víctimas para robar todo lo que esté a su alcance.

Por último, los ladrones, en los últimos tiempos, están utilizando la nueva tecnología para poder conseguir el objetivo del hurto. En internet existe un dispositivo capaz de confundir a nuestro coche con una llave inteligente. Esta provoca, gracias a su señal, que el coche se desbloquee y tenga las 'puertas abiertas' para cualquier persona ajena que realice esta técnica.

¿Cómo detectamos que han intentado abrir el coche?

Lo primero que debemos de hacer cuando dejamos nuestro coche estacionado en cualquier tipo de estacionamiento es asegurarnos que lo hemos dejado bien cerrado y no hemos dejado ningún objeto de valor a la vista de cualquier persona ajena. Una vez hecha esta acción, observaremos, sobre todo, las cerraduras (para comprobar que no están forzadas ni mantienen rasguños) y revisaremos, además, los neumáticos para evitar futuros pinchazos ante cualquier tipo de objeto punzante. Por último, y como hemos citado líneas atrás, lo recomendable es no dejar ningún tipo elemento dentro del automóvil, aunque no esté visible.