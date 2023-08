Durante un viaje en carretera son varias las paradas que se pueden realizar en gasolineras y áreas de servicio. Hacer un alto en el camino para repostar combustible y aprovechar para comer algo, tomar un café y descansar de la conducción no solo es habitual, sino que está altamente recomendado por la DGT para mantener la seguridad al volante.

Al dejar el coche aparcado deberemos tener especial cuidado, ya que en estos últimos días se están detectando robos a conductores durante sus paradas en las estaciones de servicio. Han sido las propias víctimas de estos hurtos las que han dado el aviso a través de las redes sociales y las que han explicado el modus operandi de los ladrones.

El método que están utilizando estos amantes de lo ajeno, que al parecer y por lo que se sabe forman parte de grupos organizados que operan, sobre todo, en la zona de Cataluña por la proximidad de la frontera con Francia; es muy sencillo y muy rápido.

Dejan el coche abierto con un inhibidor

Como bien sabemos, los inhibidores de frecuencia son dispositivos utilizados entre los ladrones de coches, ya que permiten copiar las ondas de las smart keys de los vehículos y el cierre centralizado del mismo para replicar las mismas ondas y abrir en coche.

Haciendo uso de un inhibidor aprovechan para bloquear las ondas de nuestra llave y, aunque tengamos la sensación de haber cerrado el vehículo, lo dejemos abierto. Así, cuando las víctimas van a pagar al interior de la gasolinera o van a tomarse un café, estos ladrones tienen completo acceso al interior de nuestro coche y nuestro maletero.

En pocos minutos, consiguen sacar las pertenencias del interior y se las llevan, huyendo del lugar del crimen. El modus operandi es rápido y efectivo y, además, al no comportar el uso de la violencia está calificado como hurto y no como robo. Es un delito penal que comporta pena de cárcel si lo robado excede la cuantía de 400 euros. Si no, la pena es una multa.