El truco para saber cuándo has de cambiar los neumáticos del coche

Las ruedas, dicho por activa y por pasiva, son una de las partes del coche que más interfieren en la seguridad vial al estar en contacto directo con el asfalto. Por ello, circular con neumáticos desgastados o estropeados puede provocar graves accidentes de tráfico. Sustituir las gomas cuando toca, o cuando se ve que es necesario, puede evitar riesgos innecesarios en carretera.

Además de prestar atención a las características del neumático, como la profundidad del dibujo (que siempre debe ser superior a 1,6 milímetros para estar dentro de lo estipulado por la ley, aunque no es lo recomendable) o a las posibles deformaciones que pueda presentar la banda de rodadura, hay un truco muy útil que la Guardia Civil pone en práctica para saber cuándo toca cambiar las gomas del coche. Y no, no es el truco de la moneda de un euro.

Se trata de consultar, en el lateral exterior del neumático, el código formado por letras y cifras que lo identifica. El grupo de cuatro cifras numéricas que se refleja en la banda hace referencia a la semana y al año de fabricación de la rueda, lo que podrá dar la clave para saber hace cuánto tiempo que se usan esos neumáticos y empezar a pensar en cambiarlos.

Para poder saber si tus neumáticos ya tienen muchos años y es hora de cambiarlos fíjate en estos números que indican la semana y el año en el que fueron fabricados.



Pese a que los neumáticos no tienen fecha de caducidad, se recomienda revisarlos una vez que ya se ha rodado 5 años con ellos y nunca exceder más de 10 años de uso con las mismas ruedas. Para saber la fecha exacta de fabricación, habrá que identificar los dos primeros números como la semana y los dos últimos como el año. Por ejemplo, un neumático que refleje el número 2407 estará fabricado en la semana 24 del año 2007.