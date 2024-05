¿Cuándo será legal circular por el arcén en moto? La DGT responde

Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico, explicó los cambios que se producirán en España en el Reglamento de la Circulación y que afectarán, sobre todo, al uso de los carriles y el arcén en las carreteras interurbanas. La aprobación será un hecho próximamente, pero no hay fecha definitiva para su entrada en vigor: "Cuando están todos los vehículos parados en la carretera, las motos van al arcén y adelantan. Se trataría de dar cobertura legal a lo que ya es real".

La DGT, con la modificación del artículo 36 del código de circulación, autorizará a los motociclistas a circular por el exterior de la calzada en las carreteras con atascos. Sin embargo, habrá dos condiciones que deberán cumplir si no quieren ser sancionados.

La primera es que no podrán circular a más de 30 kilómetros por hora y, la segunda, deben de respetar la prioridad de los vehículos obligados a circular por el arcén, especialmente las bicicletas. Sin embargo, el propio Pere Navarro no se atrevió a dar una fecha clara de la puesta en escena, pero aseguró que estará en vigor en "esta legislatura".

¿Cuándo entrará en vigor esta nueva Ley?

En cambio, Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la Dirección General de Tráfico, explicó en la revista Tráfico y Seguridad Vial la nueva medida y apuntó la fecha dónde, supuestamente, entraría en vigor la nueva Ley: "Es una medida para dar fluidez a la circulación de los motociclistas con unas condiciones determinadas de seguridad. Se hará por el Real Decreto y entraría en vigor en 2025".

¿Qué condicionantes existen en la nueva normativa?

Sin embargo, hay muchas preguntas y condicionantes acerca de esta nueva normativa. El texto de la misma establece que los ciclomotores están obligados a circular por el arcén de su derecha siempre y cuando sea suficiente (en espacio) y "correctamente transitable". De lo contrario, deberán de utilizar íntegramente la parte imprescindible de la calzada.

Asimismo, las motocicletas no podrán circular, bajo ninguna circunstancia, en posición paralela con otros vehículos que circulen por la misma zona del arcén. No obstante, en este caso habrá una excepción: solo los ciclomotores de dos ruedas podrán trasladarse en columna de dos siempre y cuando no invadan la calzada. La sanciones por no cumplir la nueva normativa estaría penada con 200 euros de multa económica.