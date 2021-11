¿Cuándo es obligatorio usar las luces del coche? La DGT te lo recuerda y estas son las multas por no encenderlas

Cada día que pasa nos acerca más a la noche más larga del año y ya se ve que los días cada vez son más cortos. Durante el invierno, aumenta el tiempo de condución de noche, lo que pone en peligro la seguridad vial ya que es más habitual sufrir un accidente de tráfico por la noche.

El elemento por definición que nos salva al circular en horario nocturno (pero también cuando hay otros problemas de baja visibilidad) son las luces de coche. De todo el sistema de alumbrado, las luces cortas son de las más utilizadas ya que sirven para cualquiera de las circunstancias de baja visibilidad y so obligatorias.

¿En qué casos es obligatorio usar las luces de cruce del coche (también llamadas luces cortas)? La Dirección General de Tráfico ha aprovechado para recordarlo:

Entre la puesta y la salida del sol.

En túneles.

En carriles reversibles o de sentido contrario

En condiciones de mala visibilidad.

Las motos han de usarlas siempre.

Es obligatorio poner las #luces🔆🔆



✅Entre la puesta y la salida del sol y túneles



✅En carriles reversibles o de sentido contrario



✅En condiciones de mala visibilidad



✅En motos siempre



Y recuerda, las diurnas no sustituyen a las de cruce. 💡Usa bien tus luces💡 pic.twitter.com/DHRzP0SOh6 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 13, 2021

La multa por no encender las luces de cruce en todas estas situaciones es de 200 euros y la DGT también ha querido recordar que las luces diurnas que equipan ahora algunos vehículos nunca pueden ser sustitutas de las luces de cruce. Durante el día es recomendable llevar las luces encendidas, si no se dispone de estas bombillas diurnas, pero no es obligatorio y, por tanto, no es una infracción sancionable.

Las luces largas, por el contrario, solo deben utilizarse entre la puesta y la salida del sol en zonas en las que se circule a más de 40 kilómetros por hora, fuera de poblado y en las vías que estén insuficientemente iluminadas. También es posible utilizarlas en condiciones de baja visibilidad, siempre recordando no combinarlas con las luces antiniebla, ya que se correrá riesgo de deslumbramiento.