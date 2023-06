Hemos podido comprobar que el mercado de bicicletas de segunda mano está en auge. La movilidad con este tipo de vehículos está cobrando un mayor protagonismo en las ciudades y, además de buscar bicis urbanas, muchos usuarios compran bicicletas de gama media y alta para el ocio del fin de semana. Estos modelos tienden a ser más caros, costando varios miles de euros, por lo que muchos ciclistas por hobby prefieren encontrar bicis usadas, que son más económicas.

Existen páginas de venta de artículos de segunda mano, como Milanuncios o plataformas similares, donde se puede encontrar cualquier tipo de bicicleta usada a un precio razonable. El hándicap de este tipo de plataformas, muchas veces, es ganar la suficiente confianza con el vendedor para asegurarnos de que no estamos cayendo en ningún tipo de estafa o de fraude. Puede ser, incluso, que la bici que compremos sea robada y no lo sepamos.

Desde el e-commerce especializado en bicis de segunda mano Tuvalum advierten de los peligros de comprar una bici usada por internet sin seguir una serie de consejos y sin tener precaución. Para aconsejar a aquellos que quieran comprar una bicicleta usada, dan los siguientes consejos.

Comprar una bicicleta de segunda mano y acertar

Lo primero que deberemos hacer, como compradores, es asegurarnos de que el sitio donde realizamos la compra es de confianza. Es importante fijarse si desde la propia plataforma ofrecen certificaciones mecánicas de la bici para descartar daños ocultos o si disponen de un equipo revise las bicicletas en venta. Esto nos dará un plus de confianza.

El segundo paso indispensable es fijarse en el número de serie de la bicicleta. Si este no aparece o vemos que está borrado o raspado, es probable que nos encontremos ante una bicicleta robada, una compra que deberíamos descartar inmediatamente.

Respecto al precio, no siempre lo más barato es lo mejor, por lo que este factor no debería ser el único que motivara nuestra compra. Qué uso vamos a darle y qué tipo de amortización del dinero invertido conseguiremos con el tiempo también son dos razones importantes, por lo que no debería penarnos gastar un poco si la bici cumple ciertas condiciones y requisitos que nos interesen.

A la hora de fijarnos en la bicicleta que queremos comprar, deberemos evitar los modelos con componentes desactualizados, ya que nos costará más sacarle partido si queremos volver a venderla en un futuro próximo.

Por último, deberemos prestar atención a la edad de la bici. Desde Tuvalum desaconsejan comprar una bici de tipo mountain bike si tiene más de cinco años de uso y lo mismo con bici de carretera si tiene más de siete años. Eso sí, aquí deberemos fijarnos si son de uso efectivo, ya que si han estado guardadas puede ser qu eel vehículo se encuentre en óptimas condiciones.