Comprar neumáticos en Amazon y que un profesional los coloque en tu coche es posible con su Servicio de Instalación

Comprar baterías, neumáticos o aceites de motor para coche o moto en Amazon conlleva un ahorro considerable de dinero, ya que, además de la mano de obra, en algunos talleres pueden cobrarte más dinero de los materiales o elegir aquellos que tú no querías. Por eso, mucha gente se ha lanzado a comprar en el gigante de las ventas online materiales y accesorios para su vehículo para poder elegir aquellos que quieren.

Pero, debemos tener unas nociones básicas de instalación o no sabremos colocar dichos materiales de manera correcta en nuestro vehículo. No obstante, gracias a Amazon, no necesitas estos conocimientos porque puedes elegir la opción de instalación de un producto que compres en su web en un taller de renombre. Así que, puedes, por fin, comprar la marca que tú quieras y asegurarte la mano de obra.

Esto es posible gracias al Servicio de Instalación de Amazon, por el que puedes adquirir una pieza en el ecommerce para tu coche y seleccionar la opción de instalación de manera fácil. Amazon colabora con proveedores reputados de España, por lo que el cambio de aceite de tu coche o de neumáticos se puede hacer al mejor precio y con una mano de obra de calidad garantizada. Y, lo mejor es que los pasos a seguir son muy simples.

Solo tendrás que seleccionar en la plataforma de Amazon el producto que necesitas, por ejemplo, una batería para tu coche. En la misma página donde compras dicha batería puedes seleccionar la opción de servicio de instalación. Después, escoges las fechas que más se adapten a ti y la hora. Una vez que la plataforma te ha asignado fecha y hora solo tendrás que ir a la tienda y que te coloquen la batería que tú has elegido sin coste adicional.

Cambio de aceite por profesionales

Por ejemplo, una de las opciones que más elige la gente es comprar ellos mismos el aceite de motor más económico y de calidad para su coche, pero, esperar a que un profesional se lo cambie para no dañar el motor. Se puede ver en el mismo enlace de compra la opción de: "Obtén un cambio de aceite profesional, avalado por la Garantía de satisfacción de Amazon" y el botón donde pulsar y elegir el proveedor.

¡Rebajado en Amazon! Amazon

Cambio de neumáticos

Y, otra de las opciones más buscadas son los neumáticos, ya que la inversión que hay que realizar para cambiar las cuatro ruedas de tu coche es muy alta y mucha gente pospone esa renovación, lo que puede originar un problema de seguridad vial, ya que circular con ruedas desgastadas es peligroso.

Paso a paso

Así que, si quieres ahorrar dinero en el cambio de neumáticos este invierno, solo tendrás que seleccionar unos de Amazon que quieras y un taller asociado. Concertar una cita, hacer el pedido y, como no, acudir y la cita. Así de fácil. Por ejemplo, si quieres estos neumáticos All Season Trac Silver XL para tu vehículo cuando los compres podrás seleccionar la instalación de estos en un taller profesional y ahorrarte mucho dinero.

Se pueden también financiar. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.