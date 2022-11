No utilices limpiaparabrisas caseros porque podrían dañar tu coche, descubre uno ideal para la lluvia y muy económico

Los parabrisas del coche son más importantes de lo que pensamos, de hecho, con un tiempo meteorológico adverso es importante que la luna del coche esté limpia y facilite la visión, con estos elementos que eliminan el agua, porque puede marcar la diferencia entre un accidente en la carretera o solo un susto. Esto quiere decir que también hay que revisarlos y ocuparse de su mantenimiento, así como sustituirlos cuando no funcionen correctamente como el primer día. Pero, qué ocurre con el líquido limpiaparabrisas con el que se rellena el depósito para limpiar la suciedad del cristal del coche, ¿también es importante?

La respuesta es sí y hay que tener más cuidado del que muchas personas piensan porque uno de mala calidad o los caseros que se han puesto de moda últimamente en redes sociales pueden dañar nuestro vehículo. La opción más fácil para rellenar el depósito del limpiaparabrisas es el agua pura y muchas personas cuando no tienen un líquido lavaparabrisas a su disposición se decantan por esta alternativa, pero, en invierno se puede congelar (y muy fácilmente) o la cal puede obstruir depósitos del coche y causar problemas.

Por tanto, es mejor huir del agua y, como no, de las soluciones tan de moda ahora. Para ser óptima una solución de alcohol, solo puede llevar de este último un 5%, pero el óxido y la corrosión está asegurada. Hay quienes usan limpiacristales o desengrasantes y producen mucha espuma que puede dañar la visión en la carretera y ocasionar un susto al conductor. Así que, si no quieres jugártela, tener siempre reservas y no dejarte mucho dinero, este pack gigante de Amazon (¡a 1,72 euros el litro!) seguro que te gusta.

Su efecto repelente del agua ayudará a que tengas que usar menos los limpiaparabrisas. Amazon

Esta solución es perfecta porque proporciona un efecto repelente de agua que ayuda a que las gotas se deslicen rápidamente por el parabrisas y tengas que utilizarlo menos. Además, mejora la visibilidad, eliminando todo tipo de suciedad del parabrisas y proporcionando un olor agradable. Por último, ofrece un efectivo control sobre la generación de bacterias, evitando la formación de depósitos.

