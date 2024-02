Cuando llega el momento de vender un coche, es fundamental tener claros los pasos a seguir para obtener el mejor resultado posible. Primero, es importante realizar una evaluación del estado del vehículo para determinar su valor de mercado. Una vez hecho esto, se pueden explorar diferentes opciones para la venta, como la publicación en portales de anuncios especializados o la visita a concesionarios que compren coches de segunda mano. Además, es esencial preparar toda la documentación necesaria, como el contrato de compra-venta y el historial de mantenimiento del vehículo.

¿Cuánto vale mi coche?

Ante un mercado automovilístico en el que el precio de los vehículos de segunda mano se ha disparado, son muchos los que se animan a aprovechar esta subida para sacar un mayor beneficio, puesto que todavía, en muchas ocasiones, sigue siendo más barato apostar por uno de ocasión que nuevo. Uno de los primeros pasos para vender nuestro coche es valorar cuánto cuesta para poder establecer un precio de salida que se adapte a las condiciones y la antigüedad del automóvil. Y basta con un clic para hacerlo de forma sencilla... ¡Y sin salir de casa! La herramienta de Compramostucoche.es nos permite tasar el vehículo en apenas dos minutos.

Gracias a esta herramienta de tasación gratuita, rápida y online, los usuarios pueden conocer el precio de cualquier coche de forma fácil y, prácticamente, instantánea. Solo hay que introducir una dirección de correo electrónico válida y algunos datos del coche (marca, modelo y el año de la primera matriculación) y esperar a que la web de Compramostucoche.es arroje la información necesaria para poner en valor nuestro vehículo y hacer una venta justa. Además, tras el proceso, las personas registradas serán invitadas a reservar una cita online en una de sus más de 65 filiales para evaluar su coche en su estado actual donde puede que reciban una oferta final por el automóvil y si lo desean, podrán venderlo directamente.

Cómo mantener el valor de mi coche

Vender un coche de segunda mano no es sencillo, desde que firmamos la compra el vehículo comienza a perder valor y, lógicamente, la suma de kilometraje, las visitas al taller y los golpes o rozaduras, no ayudan a frenar este descenso. De hecho, según un informe de Carfax, "perderá el 60% de su valor total en sus primeros cinco años de vida". Evitarlo, al menos en parte, en nuestras manos, pero sí que podemos ayudar a mantener su valor es limpiarlo con frecuencia, no excederse de kilómetros anuales y apostar siempre por modelos con colores neutros que no pasen de moda (¡ni sufran antes el paso de los años!).

