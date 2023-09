La multa por no llevar el casco de la moto o no llevarlo correctamente abrochado alcanza los 200 euros y conlleva la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir. Las consecuencias por no vestir este elemento y tener un accidente de tráfico pueden llegar a ser mortales. Por ambas razones es tan importante comprarse un casco de moto que, además, sea de nuestra talla.

Obviamente, también hay que saber cuándo toca cambiar el casco de la moto. Los expertos y la DGT aconsejan sustituir nuestro casco siempre que se haya sufrido una caída o un accidente de tráfico, ya que ante un golpe esta pieza puede perder sus propiedades y dejar ser tan efectivo en el próximo incidente.

Pero, dejando de un lado los incidentes, los cascos de moto tienen fecha de caducidad, aunque no se usen. El paso del tiempo puede afectar a la calidad de sus componentes y a sus cualidades, por lo que dejarían de ser efectivos co nel paso del tiempo.

Cuál es la fecha de caducidad del casco para la moto

Desde el RACC confirman que la fecha de caducidad de un casco para la moto está entre los 5 y los 8 años, dependiendo de los materiales de fabricación. Por ejemplo, los cascos con carcasas de plástico tendrán una vida útil más corta que los cascos hechos con fibra de vidrio, carbono o similares.

¿En qué fecha debemos fijarnos para saber cuándo caduca nuestro casco? En su interior encontraremos una etiqueta en la que se especifique la fecha de fabricación y esta será la que debamos tomar como referencia para calcular cuándo deberíamos cambiarlo.

Razones para cambiar el casco de la moto

Obviamente, existen otros factores a tener en cuenta más allá de la fecha de caducidad para sustituir nuestro casco de la moto. El RACC apunta las siguientes: