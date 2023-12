Tras el 100% eléctrico, Peugeot lanza el 3008 Hybrid: etiqueta Eco y desde 38.660 €

Ya disponible comercialmente en España, el Peugeot 3008 representa un nuevo nivel no sólo en materia de electrificación sino también en aspectos como la creatividad o el diseño de la firma francesa. Para sustituir a todo un superventas como la generación actual, con 1.320.000 unidades vendidas en 130 países, Peugeot ha elegido cambiar de era, reafirmando su compromiso de incorporar versiones 100% eléctricas a todos los modelos de su gama en 2025 y convertirse en una marca 'cero emisiones' en 2030. Sin embargo, esto no hace que se olvide de quienes todavía no están preparados para dar el salto a la electrificación total, por lo que las variantes híbridas siguen siendo ese puente entre dos mundos que, para muchos, es la salvación para no ahogarse.

La nueva pantalla flotante curva de 21 pulgadas corona el salpicadero. PEUGEOT

En el apartado técnico, el nuevo 3008 estrena mundialmente la plataforma STLA Medium de Stellantis, pensada para ofrecer vehículos eléctricos de altas prestaciones y con el máximo nivel de eficiencia y conectividad. En automóviles 100 % eléctricos puede ofrecer hasta 700 kilómetros de autonomía con una reducción de los tiempos de carga hasta los 30 minutos.

El nuevo 3008 Hybrid, en detalle

Junto a sus tres motores cero emisiones, el nuevo 3008 incorpora la hibridación suave (MHEV), una tecnología, que disfruta de la etiqueta Eco de la DGT y las ventajas que esta conlleva, y que permite una reducción del 15% en el consumo y las emisiones de CO2 comparado con las versiones térmicas. Esta motorización MHEV desarrolla 136 CV y está asociada a una caja de cambios de doble embrague, siendo su autonomía en modo 100% eléctrico de aproximadamente 1 kilómetro a velocidades inferiores a 30 km/h.

La variante Hybrid del 3008 se ofrece con una potencia de 136 CV PEUGEOT

Otro de los puntos fuertes del nuevo 3008 es su amplitud, con unas dimensiones que combinan un espacio generoso para las personas que viajan a bordo, tanto en primera como en segunda fila, como para su equipaje, que puede transportarse sin problemas en su maletero de 520 litros. Y todo ello en un tamaño relativamente compacto; 4,54 metros de longitud.

Visto de perfil, el nuevo Peugeot 3008 luce una silueta 'fastback' gracias a un novedoso alerón flotante, que realza la curva de la carrocería y optimiza la aerodinámica. En la zaga presenta los pilotos LED con las garras en 3D, mientras que las ruedas se han diseñado para favorecer la eficiencia y reducir al máximo la resistencia al aire, a pesar de ser de 19 o 20 pulgadas.

Puede circular en modo eléctrico hasta 1 kilómetro y a velocidades de hasta 30 km/h. PEUGEOT

En el interior nos encontramos con que incorpora el Panoramic i-Cockpit, que dispone de una pantalla panorámica HD flotante y curvada de 21 pulgadas que combina el cuadro de instrumentación digital con la pantalla táctil central.

Este nuevo Peugeot 3008, en sus versiones Mild-Hybrid (el E-3008 eléctrico también está disponible desde 48.160 euros) ya está disponible en dos acabados; Allure y GT, con tres packs de opciones; y con un precio de partida de 38.660 euros. Las primeras unidades podrán verse en las calles y carreteras españolas a partir del primer trimestre de 2024.