Toyota renueva el Yaris, con más potencia, más tecnología y desde 22.400 euros

Fabricado en Europa para los clientes europeos, el nuevo Toyota Yaris reforzará el modelo de cara a los próximos años, gracias a que se ha mejorado la potencia y el rendimiento del sistema híbrido eléctrico, así como se ha dotado al vehículo de una dimensión digital completamente nueva. El extenso paquete incluye una pantalla del cuadro de instrumentos personalizable por el conductor, un sistema multimedia más potente e intuitivo, una conectividad más práctica y estable y, por primera vez, una llave digital sin manos para acceder al vehículo.

Se estrena la llave digital en los acabados tope de gama. TOYOTA

Una de las principales novedades en la gama Yaris 2024 es la introducción de una nueva motorización híbrida eléctrica, en concreto la motorización 130H (130 CV). Esta nueva motorización se ha conseguido mediante a una actualización en la unidad de control de potencia, permitiendo un incremento en la entrega de potencia de un 12% sobre la motorización actual de Toyota Yaris. Esto se traduce en una aceleración sensiblemente más rápida, recortando medio segundo al tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h (9,2 segundos).

La motorización 130H nueva está disponible sólo para los topes de gama. TOYOTA

Del mismo modo, se ha trabajado en mantener el liderazgo en cuanto a nivel de emisiones se refiere, por lo que el incremento en emisiones es de solo 4 gramos de CO2 respecto a la versión 120H. Esto sitúa a ambas motorizaciones como líderes del segmento B a nivel de emisiones de CO2. Esta motorización estará disponible de forma exclusiva en los acabados GR SPORT y GR SPORT Plus, y adicionalmente, el acabado de lanzamiento Premiere Edition.

Con la llegada de Yaris 2024, Toyota introduce prestaciones de seguridad adicionales y mejoradas. Toyota Assist es la denominación que engloba las prestaciones avanzadas por las que el vehículo es más seguro y fácil de conducir y de aparcar. En el nuevo Yaris, estas características resultan más eficaces que nunca, con funciones nuevas y más potentes con los sistemas de asistencia al conductor Toyota Safety Sense de última generación.

Más tecnología y personalización

En la nueva gama 2024 del Yaris el sistema Toyota Smart Connect pasa a estar de serie en toda la gama, estandarizando la pantalla multimedia de 9 pulgadas en las versiones de acceso de gama. Las principales mejoras de esta versión de entrada del sistema multimedia son la conexión inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto, y el mayor tamaño y resolución de la pantalla. Para los acabados más altos, se estandarizará la pantalla multimedia de 10,5 pulgadas.

La pantalla central de 9 pulgadas es ahora de serie en toda la gama; el tope es 10,5. TOYOTA

Otra de las mejoras más llamativas es la introducción del cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas. Este cuadro de mandos completamente digital permite hasta 12 tipos de configuraciones diferentes. Su apariencia es personalizable según el estado de ánimo y el tipo de trayecto, con hasta cuatro opciones: Smart, Casual, Sporty y Tough.

El nuevo cuadro de instrumentos digital personalizable es otro de los añadidos. TOYOTA

Por último, otra de las incorporaciones en cuanto a tecnología se refiere es la estandarización de la llave digital en los acabados topes de gama, que permitirá que el Smartphone funcione como llave física del vehículo. Se podrá abrir y cerrar el vehículo en remoto a través de una app específica o bien usando el sistema de entrada sin llave, ya que el vehículo detecta el smartphone como la llave que da acceso al mismo.

Se siguen ofreciendo los acabados GR Sport y GR Sport Plus. TOYOTA

Esta nueva gama 2024 está formada por tres niveles de equipamiento con motorización 120H (Business Plus, Active Plus y Style) y tres más con motorización 130H (GR SPORT, GR SPORT Plus y Premiere Edition).

Ya se admiten pedidos de la gama completa del renovado Yaris 2024, con unos precios que arrancan en 22.400 euros, o 150 €/mes con Toyota Easy Plus, el programa de financiación y servicios añadidos con 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento.