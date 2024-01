SsangYong y su impresionante SUV Torres: por qué nos encanta y qué le cambiaríamos

SsangYong lleva años ofreciendo sus modelos en nuestro país, pero seguro que a muchos les llegó a través de su Rodius, un monovolumen que aparecía en el mercado en 2005 con un espacio y un precio que no podían igualar sus competidores directos como el Chrysler Voyager, por ejemplo. Muchas fueron las familias numerosas que tuvieron un Rodius en sus garajes (mi tío y sus 4 hijas incluidos), pero desde entonces no eran muchos los SsangYong que veías nuevos por la calle, algún que otro Rexton y Tivoli, pero nunca tan exitosos como aquel Rodius.

Pues bien, la firma coreana parece querer cambiar esto, y se ha lanzado al mercado con un SUV de grandes dimensiones, un diseño rompedor, espacio por doquier, posibilidad de lucir etiqueta Eco, y mucha tecnología a bordo: el Torres; y tras haberlo probado, estas son las razones que han hecho que nos haya encandilado, aunque también hay algún que otro elemento negativo.

Nos gusta: su diseño

El nuevo Torres es un SUV de 4.700 milímetros de largo con hasta 7 plazas. SSANGYONG

No es habitual que hablemos del diseño de los vehículos, pues el tema es bastante personal, pero el SsangYong Torres lo cierto es que luce más que llamativo, con un aspecto imponente, anguloso y robusto, y es algo importante porque rompe en cierta manera con los diseños a los que nos tenía acostumbrados SsangYong en los últimos años. Además, tiene elementos que recuerdan a los todoterrenos de antaño, aunque son solo decorativos, pero le dan un toque muy personal y gracioso. Por ejemplo, en el portón trasero encontramos un bulto que, aunque no sirve para nada, recuerda a la rueda de repuesto con cubierta que solían tener los 4x4 antiguos. Asimismo, este portón tiene el tirador en un lateral, clara referencia a los portones que abrían hacia un lado antes, pero cuando pulsas el botón del tirador, el portón abre hacia arriba y de manera eléctrica, como los SUV modernos. También tiene delante un elemento pintado en color rojo que parece la clásica argolla de remolque, pero es solo un trozo de plástico pintado. No son funcionales estos elementos, pero le dan un toque distinto y divertido.

Nos gusta: su tamaño

El espacio interior es enorme, sobre todo en las plazas traseras y el maletero. SSANGYONG

El Torres es un SUV grande, concretamente de 4,7 metros de largo; 1,89 de ancho y 1,72 de alto. Esto es especialmente acusado cuando lo conduces, porque su enorme capó alto y plano hace que sientas la anchura del coche en cada movimiento. Ahora bien, precisamente por tener las esquinas del capó tan elevadas y este tener una forma tan cuadrada, es muy sencillo saber dónde colocas el coche en cada giro y maniobra. El espacio trasero es enorme, las plazas de la segunda fila disponen de un espacio para las piernas muy amplio, así como mucho hueco para las cabezas y muy buena anchura, incluido una buena plaza central. Y tras ellas, en el maletero, el hueco de almacenaje es especialmente generoso, con 599 litros en el caso de las variantes 4x2 y 463 litros si nos decantamos por la tracción total 4x4.

Nos gusta: que sea un 4x4 de verdad

Está disponible con tracción 4x2 o con tracción total 4x4. SSANGYONG

Podemos tenerlo con tracción 4x2 o con la tracción integral 4x4 de acople automático. Sin embargo, el Torres ofrece un mando en la pantalla central con el que activar el bloqueo central y disponer de un reparto equitativo entre ambos ejes para circular por campo, nieve, barro o pendientes; aunque eso sí, este se desacopla automáticamente en cuanto la velocidad supera los 40 km/h. La altura libre al suelo es de 200 milímetros, mientras que los ángulos de entrada, salida y ventral son de 18,2; 21,7 y 17,6 grados, respectivamente.

Nos gusta: el confort de marcha

La suspensión es realmente cómoda, absorbe las imperfecciones de maravilla. SSANGYONG

SsangYong ha logrado con el Torres ofrecer un confort de marcha muy destacado, con una suspensión cómoda y una dirección ligera para las maniobras urbanas pero con un buen peso en cuanto aumentamos la velocidad. Los asientos son también confortables, con la banqueta algo corta, pero cómodos aún así; y con una postura de conducción bastante natural. La insonorización del habitáculo también es buena, aunque, si abrimos las ventanillas una rendija, silban bastante. Por lo demás, el Torres es un SUV realmente cómodo en cualquier situación, ya sea por el asfalto, caminos o zonas bacheadas.

Nos gusta: su precio

El Torres parte de los 31.000 euros en su versión 4x2 de gasolina. SSANGYONG

Desde 31.000 euros en su variante con tracción 4x2, acabado Trend y motor gasolina, el Torres es un ejemplo claro de buen producto a cambio del precio que se paga. Si queremos una variante 4x4 tendremos que irnos hasta los 41.500 euros, y si queremos que esta sea 4x4 y, además, con etiqueta Eco por su motor gasolina-GLP; el precio subirá a 44.250 euros.

A mejorar: el consumo

El consumo medio que hemos medido ha sido superior a los 9 l/100 km. SSANGYONG

Nosotros hemos tenido de prueba durante la semana el motor de gasolina 163 CV (el Torres sólo se ofrece con esta potencia independientemente de si es gasolina o gasolina-GLP), y con tracción 4x4. El consumo medio que hemos promediado con esta unidad ha sido de unos 9,3 l/100 km, no es una locura, pero sí es algo que pesará a más de un comprador a la hora de adquirirlo. Ahora bien, es cierto que SsangYong ofrece otra mecánica gasolina-GLP (gas licuado de petróleo), que, además de reducirnos algo la factura, nos dará la etiqueta Eco de la DGT en lugar de la C que lucía nuestra unidad de gasolina.

A mejorar: el sistema multimedia

La pantalla central se ve algo anticuada, con un gran marco y botones muy grandes. SSANGYONG

El Torres cuenta en su interior con 3 pantallas: un cuadro de instrumentación digital, una pantalla inferior colocada bajo la central para manejar la climatización y algún elemento del 4x4 o el Start/Stop; y la central que opera el multimedia. Las dos primeras son correctas, con el cuadro de instrumentos digital mostrando clara la información y con un buen diseño de números estilo reloj digital; la inferior tiene también un buen aspecto y una respuesta correcta; pero la central se nos queda algo anticuada. El marco que la rodea es enorme y tiene unos botones demasiado grandes, somos firmes defensores de los botones físicos, pero en este caso son demasiado grandes y dan un aspecto de multimedia anticuado; unos más pequeños integrados en un marco bastante más estrecho, quedarían mucho más acordes a la modernidad del Torres. Además, no tiene conexión vía Apple CarPlay o Android Auto inalámbrica, por lo que deberemos conectar el teléfono mediante cable USB. Estos 'defectos' son bastante insignificantes y no harán que nadie deje de comprar el Torres por ello, pero no está de más señalarlos.