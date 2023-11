Pruebo el Audi RS Q8, un SUV de 600 CV al precio de un piso, y con etiqueta 'Eco'...

Las siglas RS de Audi siempre han estado ligadas a la deportividad máxima, y con el paso del tiempo se han ido colocando en muchos vehículos, desde el TT, el RS 3 o el RS 5, a los familiares RS 4 Avant o RS 6 Avant. Sin embargo, con el auge de los SUV, la firma de los cuatro aros también ha buscado darles a estos modelos una variante deportiva. Así llegó el RS Q3, un SUV de tamaño medio-compacto, que gozaba de 400 CV, pero también lo hizo la bestia de la familia, un RS Q8 que monta un V8 de 600 CV, tracción total y que, aunque corre que da gusto, también pesa lo suyo. Ahora bien, destaca en muchos aspectos, y es una compra que, para determinado perfil, puede ser interesante.

Tendrás un coche exclusivo

Comparte casi todo con el Lamborghini Urus, y no hay muchos RS Q8 por la calle. AUDI

Bajo la carrocería, el Audi RS Q8 y el Lamborghini Urus lo comparten casi todo, por lo que puedes decir, sin miedo a equivocarte, que tienes el hermano 'elegante' del SUV italiano. Es cierto que el Urus tiene una puesta a punto más deportiva, pero el RS Q8 destaca por ser más sobrio y menos llamativo. Eso sí, sigues teniendo un SUV de 600 CV, con unos escapes del tamaño de un balón de rugby y que suena de lo lindo, además de que no es tan habitual verlos por la calle.

Y con unas prestaciones de escándalo

Es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y de alcanzar los 305 km/h. AUDI

Su motor V8 biturbo genera 600 CV de potencia, cifras suficientes para moverlo de 0 a 100 km/h en tan solo 3,8 segundos, gracias también a su tracción total Quattro. Su velocidad máxima de 305 km/h. Sumado a esto, Audi Sport ha dotado al RS Q8 de varios elementos que lo diferencian de los Q8 corrientes, como la posibilidad de tener frenos carbocerámicos, suspensión neumática con ajuste específico (por cierto, tiene modos Off-Road y Allroad que suben la altura bastante), modos RS, barras estabilizadoras activas, llantas de 23 pulgadas, diferencial trasero deportivo, dirección a las cuatro ruedas, asientos delanteros deportivos, volante en Alcantara, escapes ovales de gran tamaño, inserciones en carbono, etc.

El espacio interior es brutal

El espacio interior es muy amplio, con el suelo plano y un gran maletero. AUDI

Sí, es un coche muy deportivo, pero también es un SUV de gran tamaño, y esto tiene ventajas en términos de habitabilidad. La zona trasera es increíblemente espaciosa, con la posibilidad de desplazar longitudinalmente los asientos, con un suelo que es totalmente plano (no tiene el incómodo bulto del túnel del transmisión en el medio), tenemos cortinillas eléctricas en las ventanillas traseras... Se viaja de lujo con él, y lo decimos por experiencia, porque nos fuimos de Madrid a Cantabria 4 adultos a bordo y, de espacio, se iba sobrado; no tanto así en sus consumos, pero de eso hablamos ahora. Además, el maletero tiene 605 litros de capacidad.

El consumo es el que es, Audi aún no hace mágia

Consume lo propio de un SUV de 2,4 toneladas, 5 metros de largo, 2 de ancho y 600 CV. AUDI

En modo Efficiency y por autovía de viaje a velocidades legales, el consumo medio que sacamos fue de 12,6 l/100 km. No es una cosa salvaje, pero esto es lo mejor que hemos logrado hacerle en condiciones de conducción normales. Ahora bien, como empieces a darle rienda suelta a sus 600 CV, le sumes que pesa nada menos que 2.390 kilos, y que se mueve con una soltura y una agilidad impropias de un SUV de 5 metros de largo y 2 de ancho, la cifra va a aumentar hasta cotas que no conocemos los mortales. Rondar los 25 l/100 km no es nada complicado, pero si realizas varias arrancadas y exprimes un poco más el motor, hemos llegado a ver 40,6 l/100 km en el cuadro. Da miedo. Bueno, al menos si no tienes la cartera tan profunda como la del cliente tipo que se lo compra, en cuyo caso el consumo no creo que sea uno de los factores que se pongan sobre la mesa a la hora de adquirirlo.

Ah, y tiene etiqueta 'Eco', aunque parezca imposible

Tiene la etiqueta medioambiental Eco de la DGT gracias a un sistema Mild-Hybrid. AUDI

Estás leyendo bien; un SUV de 2,4 toneladas, 5 metros de largo, 2 de ancho y que monta un motor V8 biturbo de 600 CV, tiene la misma etiqueta medioambiental de la DGT que un Toyota Yaris. Nosotros también tenemos ciertas dudas de que te contaminen igual, pero así son las cosas. Pero volvamos al RS Q8. Gracias a un sistema de microhibridación suave (Mild-Hybrid), este mastodonte puede entrar en los centros de las ciudades que tengan restricciones al tráfico, es decir, en las famosas ZBE (Zonas de Bajas Emisiones), así como beneficiarse de rebajas en el aparcamiento regulado, en algunos impuestos, etc.

Llega lo duro: su precio

Arranca en 167.385 euros pero, con extras, se acerca a los 200.000. AUDI

Cuando decimos en el titular que 'cuesta lo que una casa', no es un decir, es que el Audi RS Q8 parte de nada menos que 167.385 euros, pero a poco que le añadas ciertas cosas, el número se incrementa cuantiosamente. La unidad de prensa que probamos, por ejemplo, rondaba los 190.000 euros. Para nosotros es un coche que, pese a que es impresionante lo bien que va y el espacio que ofrece, está un poco en tierra de nadie, porque quien quiera un SUV extremadamente deportivo quizá piense antes en un Porsche Cayenne GT o en un Lamborghini Urus, pero si lo que se quiere es pasar un poco desapercibido y tener espacio, el RS 6 Avant de la propia casa, cumple muy bien con esto. Y por menos dinero.