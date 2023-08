La prueba del Ford Puma ST MHEV 170 CV, en 10 claves

En 2020 Ford trajo de vuelta el nombre Puma a su gama, pero lejos de ser un deportivo como acostumbraba en los años 90, la firma americana apostó por un SUV compacto. Ahora bien, el Puma corriente ya destaca por su carácter deportivo y divertido, pero Ford quiso darle un poco más de picante con una variante ST que llegó ese mismo año con 200 CV. Ahora, la casa del óvalo azul ofrece una nueva versión ST del Puma, esta vez con 170 CV y microhibridación, lo que le da la etiqueta Eco de la DGT.

1. Su conducción deportiva

Las sensaciones que transmite al volante este Puma ST son de lo más interesante del modelo. El coche te hace partícipe de todo lo que sucede en la carretera. La dirección es muy directa y extremadamente precisa. La suspensión, por su parte, es bastante dura, pero precisamente por ello hace que el coche vaya plantado en curvas a altas velocidades, no se mueve un ápice y parece pedirte más, no da la sensación de ser un SUV, sino más bien del típico compacto deportivo. Es un auténtico acierto de Ford la puesta a punto de este Puma ST, porque la respuesta al pisar el acelerador, sobre todo en modo Sport, es una delicia.

La nueva versión ST del Ford Puma tiene 170 CV de potencia, 30 menos que la de 2020. FORD

Además, esta variante con transmisión automática de 7 velocidades que hemos tenido de pruebas esta semana, permite colocarlo en modo manual y disfrutar de los cambios de marcha a través de sus levas en el volante. Esto se completa con una línea que aparece en el cuadro de instrumentos que se irá rellenando en color verde, luego amarillo y finalmente rojo según vayan subiendo las revoluciones (como en un Fórmula 1, vaya) hasta parpadear en rojo, que es cuando deberemos hacer el cambio de marcha óptimo a máximo régimen.

2. Su etiqueta Eco de la DGT

La novedad de esta versión ST del Puma con respecto a la que ya ofrecía la marca es, precisamente, la microhibridación que trae su motor. Gracias a ella, el Puma ST MHEV de 170 CV obtiene la etiqueta medioambiental Eco de la DGT, por lo que no sólo tenemos un vehículo de lo más deportivo y que transmite sensaciones por los cuatro costados, sino que encima podemos aprovecharnos de todas las ventajas que conlleva un distintivo medioambiental como este; desde una reducción del 50% en las tarifas de la O.R.A, hasta poder acceder a distintos centros de las 149 poblaciones con más de 50.000 habitantes que en España deberán (debían tenerlas desde el 1 de enero de 2023) tener Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Incorpora tecnología Mild-Hybrid, por lo que obtiene la etiqueta Eco de la DGT. FORD

3. Su bajo consumo

A pesar de que tiene 170 CV y es la versión deportiva del modelo convencional, el Puma ST MHEV tiene un consumo de lo más interesante. Es cierto que cuenta con un motor de tres cilindros gasolina que, en el Puma corriente de 125 CV, por ejemplo, consume poquísimo, entre 5,2 y 5,5 l/100 km.

Durante nuestra prueba, recorrimos más de 1.600 kilómetros, con una media de 6,2 l/100 km. FORD

De este modo, esta variante con algo más de 'chicha' eleva el consumo ligeramente, pero a nosotros nos ha dado en la semana de pruebas una media de 6,2 l/100 km, una cifra más que aceptable si tenemos en cuenta que hemos apretado el coche bastante en algunas ocasiones y que nos lo hemos pasado en grande por carreteras reviradas de montaña.

4. Su estética deportiva

Tanto por fuera como por dentro, el Puma ST luce un aspecto deportivo como pocas marcas saben hacer. Sólo hay que echarle un ojo a estos espectaculares asientos tipo baquet para darse cuenta que no estamos ante un Ford Puma corriente. Agarran que da gusto y encima son cómodos para largas distancias, además de darle un toque de lo más 'racing' al vehículo.

Los asientos delanteros tipo baquet aportan una estética de lo más radical al interior. FORD

En su zona exterior tenemos también muchos detalles que elevan su deportividad con respecto a la variante convencional. En la zona delantera encontramos un splitter con la inscripción 'Ford Performance' en él, misma que decora los umbrales de las puertas en una chapa de aluminio. También lucen la inscripción 'Ford Performance' los asientos. Por su parte, la zona trasera tiene un alerón de mayor tamaño, una doble salida de escape y un falso difusor. Las llantas, de 19 pulgadas, son espectaculares; y esconden detrás unos grandes frenos de disco con las pinzas pintadas en color rojo.

5. Su tamaño

Aunque no estamos ante un coche enorme (mide 4.226 milímetros de largo, 1.805 de ancho, 1.533 de alto y pesa 1.358 kg), ni mucho menos, el Puma ST aprovecha realmente bien su espacio. Por fuera es como una especie de Ford Fiesta elevado, lo que hace que sea fácil de aparcar y ofrezca una buena maniobrabilidad en entornos urbanos. Fuera de ellos, el coche es realmente ágil y fácil de colocar por las estrechas carreteras de montaña por las que se desenvuelve como pez en el agua.

Mide 4,2 metros de largo y 1,8 de ancho, lo que hace que sea compacto y manejable. FORD

6. Su calidad general

La calidad de construcción de Ford se ha elevado en los últimos años, con materiales de mejor tacto en muchas de sus superficies. Por ejemplo, el volante de piel está acolchado y transmite muy buenas sensaciones, igual que la zona de al puerta donde se suele apoyar el brazo, el reposabrazos o el propio salpicadero, acabado en material blando. Los asientos, de cuero y piel vuelta, están realmente bien terminados y recogen el cuerpo a la perfección.

En el interior tenemos pantalla central táctil, cuadro de instrumentos digital, asistentes... FORD

Sin embargo, echamos de menos algo más de calidad en otros aspectos. No tenemos salidas de aire para las plazas traseras, por ejemplo, y el tacto de algunos plásticos sigue siendo un poco 'low cost'. Además, aunque el equipo de sonido Bang & Olufsen suena espectacular, el aislamiento interior podría ser mejor, puesto que los paneles de las puertas retumban y hacen un molesto ruido cuando la canción tiene muchos bajos, aunque ajustemos el ecualizador para tratar de solucionarlo.

7. Su sonido

Sí, aunque parezca mentira viniendo de un motor de tres cilindros, el Ford Puma ST suena bastante bien, sobre todo cuando se pulsa el botón con la 'S' del volante y se activa el modo Sport. Al hacerlo, el escape abre una mariposa que cambia el sonido por completo, haciendo hasta que petardeé el escape cuando aceleramos bruscamente; algo que a los más entusiastas (me incluyo) nos sigue encantando escuchar, aunque sea ciertamente macarra.

El escape tiene una mariposa que se abre enel modo Sport, con más sonido y petardeos. FORD

Ahora bien, si cerramos la mariposa y conducimos con en modo 'Normal', el Puma ST suena bonito pero nada molesto, porque evita meter sonido por los altavoces, cosa que sí hace en el modo Sport para aumentar aún más las sensaciones.

8. Su maletero con el innovador MegaBox

El maletero del Ford Puma ST es una caja de sorpresas, porque además de que ofrece 456 litros de capacidad y la posibilidad de colocar su suelo a dos alturas diferentes, bajo el mismo se esconde el innovador MegaBox del Puma. Este cajón, de 267 milímetros de profundidad y recubierto de plástico, ofrece 80 litros para llevar cualquier objeto de menor tamaño que no queramos que vaya moviéndose por el maletero.

En su maletero, de 456 litros, tenemos el MegaBox de Ford, con 80 litros y desagüe. FORD

Pero lo más curioso e interesante de este MegaBox, es que tiene un sumidero en su parte más baja, de manera que podemos quitarle el tapón y dejar que el agua se vaya por él. Por ejemplo, si llegamos de un paseo por la nieve y las botas están llenas de la misma, podemos depositarlas aquí y que el agua se vaya por el desagüe. Lo mismo sucedería si queremos darle un manguerazo a unas botas llenas de barro, a un perro pequeño o si queremos llenarlo de hielos y bebidas...

9. Su espacio interior

Está claro que el Puma no es una limusina ni es su hermano mayor el Ford Explorer, pero ofrece espacio para cinco ocupantes, una segunda fila de asientos bastante cómoda para adultos y en la que no tendrán problemas para las piernas ni para la cabeza; un maletero generoso, y unos asientos cómodos. Eso sí, tiene un túnel de la transmisión bastante alto, lo que hace más incomoda la posición del que vaya en la plaza central, y no tiene reposabrazos entre las dos plazas posteriores.

La zona trasera ofrece espacio para tres ocupantes, aunque no tiene salidas de aire. FORD

10. Su precio

Desde 31.799 euros, ese es el precio desde el que podemos hacernos con un Puma ST de 170 CV Mild-Hybrid con etiqueta Eco. Mucho hay que buscar para encontrar otro coche que ofrezca tanto por tan 'poco': estética y conducción deportivas, sensaciones extremadamente dinámicas al volante, espacio interior, gran maletero, etiqueta Eco de la DGT, buen sonido, interior cargado de tecnología y asistentes de conducción, bajo consumo, materiales interiores de calidad...

Pocos coches podremos encontrar que ofrezcan tanta diversión por unos 30.000 euros. FORD

En definitiva, el Puma ST es un coche que, con cómo está el mercado hoy en día, yo tendría muy en cuenta para mi garaje, si se me permite la opinión personal.