El Peugeot 2008 es un SUV de 4,3 metros de longitud cuya última generación se lanzó a finales de 2019 y que ha tenido un gran éxito por su cautivadora imagen y su polivalencia de uso, rasgos que la marca mantiene intactos en esta etapa que ahora se abre.

Los cambios más importantes afectan al frontal, con el nuevo y más grande logotipo insertado en una parrilla que se apunta al “efecto degradado”, como los 308, 408 y 508. Al igual que la recientemente renovada berlina, las luces LED diurnas pasan de una a tres barras verticales separadas de los faros, en este caso insertadas en unas molduras de color negro que dan más carácter al coche, junto a las grandes tomas de aire inferiores.

En la parte de atrás, también son los elementos lumínicos los que se modifican, en este caso con tres franjas dobles horizontales que dan más sensación de anchura al 2008. Todo ello se une a los nuevos colores para la carrocería y a llantas de diseño cuyo tamaño va de las 16 a las 18 pulgadas.

El i-Cockpit sigue marcando la pauta en cuanto a diseño del interior y la pantalla central tiene de serie 10 pulgadas en todos los acabados. PEUGEOT

En cuanto el interior, Peugeot ha renovado tapicerías y tejidos en el habitáculo y sigue recurriendo a su ergonómico puesto de conducción i-Cockpit, con cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas en los acabados más altos y con una pantalla central táctil, también de 10 pulgadas, de serie para todas las versiones. El sistema multimedia es plenamente compatible con smartphones de manera inalámbrica y admite actualizaciones “over the air” para no tener que pasar por el servicio técnico para su puesta al día.

A partir de ahora, la iluminación ambiental se amplía hasta los ocho colores, se añaden tomas USB-A y USB-C para la conexión de dispositivos y el cargador por inducción llega hasta los 15 W de potencia en lugar del anterior de 5. Por su parte, las versiones con cambio manual incorporan una nueva empuñadura para la palanca.

Mecánica microhíbrida en el horizonte

La oferta de motores del Peugeot 2008 sigue fiel a los tradicionales PureTech gasolina de 100 y 130 caballos y al BlueHDi diésel de 130 CV, pero el próximo año se añadirá la nueva variante microhíbrida de 136 caballos con sistema eléctrico de 48 voltios y etiqueta Eco, la misma que acaba de llegar a los modelos 3008 y 5008.

De todos modos, la estrella de la gama en cuanto a eficiencia seguirá siendo la versión E-2008 cien por cien eléctrica, en este caso con una nueva mecánica de 115 kW (156 CV) en lugar de la existente de 100 kW (136 CV). En combinación con la batería de 54 kWh (antes 50 kWh), la autonomía pasa de los 345 a los 406 km en ciclo mixto WLTP, y la recuperación de energía del 20 al 80% podrá ser de tan solo 30 minutos en un punto de carga de 100 kW.

Por detrás son de nuevo las luces las que marcan el cambio, en este caso gracias a los módulos con franjas dobles horizontales. PEUGEOT

El nuevo Peugeot 2008 se seguirá produciendo en Vigo, planta de la que han salido ya más de 700.000 unidades de este SUV desde 2019. La comercialización comenzará en verano con una gama simplificada que contempla las versiones Active, Allure y GT, aunque aún se desconocen los precios.

Dependiendo del nivel de equipamiento, eso sí, en el nuevo 2008 no faltarán soluciones de seguridad y ayudas a la conducción mejoradas, como el control de crucero adaptativo con función stop and go, freno de emergencia automático con aviso de colisión, reconocimiento y visualización de señales de tráfico en el cuadro digital, alerta de cambio involuntario de carril, detector de fatiga del conductor y control de presencia de vehículos en ángulo muerto.