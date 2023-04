Leasys: nace un nuevo gigante del renting de la mano de Stellantis

La unión de los Grupos PSA y FCA en 2021 dio como resultado Stellantis, el cuarto constructor del mundo gracias a las 14 marcas que lo componen (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Jeep, Chrysler, Dodge y Ram), además de sus numerosas filiales.

En el sector del renting o de alquiler a largo plazo, para Stellantis operaban hasta ahora dos grandes empresas como son Leasys y Free2move Lease, pero desde el 5 de abril se han convertido en una sola más grande y potente, manteniendo el nombre de Leasys. Free2move, por su parte, sigue operando de manera independiente con sus servicios de suscripción o carsharing.

La nueva empresa Leasys, que está participada en un 50% por Stellantis y Crédit Agricole Consumer Finance, se ha posicionado con esta unión como la quinta del sector en Europa, con una flota de 828.000 vehículos, de los cuales aproximadamente 50.000 los aporta España. Así nos lo ha revelado Raúl García, director general de Leasys España, en la rueda de prensa de presentación celebrada hoy en Madrid, agregando que el actuar bajo el paraguas de Stellantis le da a Leasys un enfoque multimarca que mejorará la experiencia del cliente, ampliando la flota de vehículos y proporcionando una mayor cobertura territorial.

La forma de llegar a los clientes será principalmente vía concesionarios, pero también mediante venta directa, brokers independientes o digitalmente. La vocación de Leasys es global y parte de la nutrida oferta de todas las marcas de Stellantis, aunque se abre a cualquier otra a petición del cliente.

Raúl García, director general de Leasys en España. LEASYS

Los servicios son también múltiples, desde el renting básico a la gestión de flotas, pasando por el alquiler “todo incluido”. Como es un renting de largo plazo, el mínimo de los contratos es de 12 meses y el máximo de 60, con un hasta 180.000 kilómetros en el caso de los turismos y 200.000 en el de los vehículos industriales.

No obstante, también hay distintos productos adaptados a las necesidades de los clientes, como Unlimited, un renting sin kilometraje máximo para vehículos electrificados; Be Free, que flexibiliza la vinculación y permite devolver el coche sin penalización; Leasys Miles, una fórmula de pago por uso; Smart renting para particulares y autónomos, con el que se puede conocer de manera inmediata el precio del coche después del renting, y As new, un renting para vehículos seminuevos con cuotas un 20% más baratas.

El objetivo de Leasys es poner el foco en el uso y no en la propiedad, algo que en un país como España no está muy extendido, pero desde luego es una solución ideal en esta etapa de incertidumbre ante el cambio tecnológico que se está produciendo.

Hasta finales de abril, y como promoción por la creación de la nueva empresa, Leasys ofrece contratos de renting con dos meses completamente gratis en un modelo específico por marca, como el Corsa en el caso de Opel, Avenger en el de Jeep, C3 Aircross en el de Citroën o Tonale en el de Alfa Romeo, por poner algunos ejemplos.