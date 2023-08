¿Es el Ford Mustang GT Convertible de 450 CV un coche de fin de semana? Viajamos con él de Madrid a Asturias

Verano, un viaje Madrid-Asturias y un Ford Mustang GT Convertible de 450 CV como corcel. A priori podría parecer una combinación muy equivocada por su motorización y consumos, pero, ¿realmente lo es? Si se analiza bien, el Mustang es un deportivo grande, con un maletero correcto y una historia en la que los viajes han estado muy presentes. Es por ello que para la prueba de la semana hemos decidido utilizar este modelo y comprobar si es el Mustang GT Convertible un coche de fin de semana o, por el contrario, válido también para viajar.

La capota es de lona y se acciona de manera eléctrica, con un desbloqueo manual. FORD

Con este Mustang GT Convertible, Ford ha sustituido el techo duro por una capota de lona eléctrica con enganche manual que tarda unos 15 segundos en realizar la maniobra y que deja entonces todo el cielo sobre nuestras cabezas. Una vez quitada, el diseño queda mucho más limpio, aunque resta elegancia e interfiere bastante en la línea la antena de la radio que queda en la aleta trasera derecha y que en la versión Coupé no está.

15 segundos tarda la capota en ponerse o quitarse, y puede hacerse a 5 km/h. FORD

En el frontal tenemos unas formas muy agresivas, con una parrilla con entramado de malla con el logotipo del caballo Mustang en el centro, unas salidas de aire en el capó, un splitter delantero muy pronunciado y un parabrisas en el que encontramos el único logotipo de Ford de todo el exterior, justo en la zona donde va el retrovisor interior.

Su vista lateral deja claro que estamos ante un deportivo de grandes dimensiones, con sus 4.789 milímetros de longitud, sus 1.916 milímetros de anchura y sus 1.394 de altura, el Mustang GT Convertible es un descapotable generoso. También destacan en el perfil sus llantas de 19 pulgadas o sus pinzas de freno firmadas por Brembo, en este caso.

En el centro de su parrilla no encontramos el logo de Ford, sino el del caballo Mustang. FORD

La zona trasera tiene como protagonista los pilotos de tres líneas verticales típicos del Mustang y, como no podía ser de otra manera, las cuatro enormes salidas de escape que suponen el altavoz perfecto para el motor V8 atmosférico que esconde bajo el capó. También tenemos el logotipo GT en el centro del portón trasero y un difusor con las luces de marcha atrás localizadas en el centro.

La zona trasera luce las clásicas luces del Mustang y 4 grandes salidas de escape. FORD

El habitáculo cuenta con una tapicería completa en cuero, aunque es cierto que algunas zonas tienen plásticos duros que reducen algo la sensación de calidad. En el salpicadero, una moldura de aluminio adorna la zona, con la parte central luciendo una pantalla táctil de 8 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto, ambos mediante cable. Tras el volante encontramos un cuadro de instrumentación digital de 12,3 pulgadas que permite bastante personalización.

La pantalla central tiene 8 pulgadas y el cuadro de instrumentos digital, 12,3. FORD

Pero si algo nos gusta del Mustang es su sencillez y estética ‘retro’. Quizá para los más jóvenes peque de anticuado, pero a nosotros nos gusta que mantenga los controles de la climatización físicos, que la botonera de debajo de la pantalla esté inspirada en los mandos de un avión o en los coches de carreras antiguos, que la palanca de cambios sea robusta, en metal, que el volante no esté cargado de pulsadores táctiles o que el freno de mano siga siendo de tirador y grande. Nos gusta sentir que el coche lo manejamos nosotros, y no él a nosotros, algo que el Mustang transmite a la perfección.

Mandos físicos para la climatización y una botonera inferior inspirada en la aviación. FORD

En cuanto a espacio, el Mustang GT Convertible está homologado para que viajen 4 personas; y aunque en la zona delantera es donde más cómodo se va, evidentemente, las plazas traseras no son tan malas como suele verse en este tipo de vehículos. Es cierto que con el asiento del conductor en mi posición de conducción (mido 1,80 de estatura), la persona que viaje detrás no irá como una limusina, pero tampoco tendrá que ser un niño como sí ocurre en otros modelos de la competencia. Y tras el acompañante, con que el asiento delantero se deslice ligeramente hacia delante, el ocupante de la plaza trasera viaja sin problema. Eso sí, hay que reconocer que el acceso a la zona posterior es complicado por el poco espacio que deja el asiento delantero para acceder, pero en el caso de este Convertible, se soluciona bastante quitando el techo y pudiendo entrar mucho más cómodamente de esta manera.

Las plazas traseras son dos y el acceso es algo estrecho. FORD

En el maletero tenemos espacio para 332 litros, un tamaño nada malo para el tipo de coche que es y que supera a otros rivales de su categoría, aunque si lo comparamos con la versión Fastback (coupé), con esta variante Convertible perdemos 76 litros, pues la variante con techo fijo llega hasta los 408 litros. Sin embargo, el Mustang GT Convertible tiene espacio más que suficiente para acomodar fácilmente el equipaje de dos ocupantes y que sobre espacio, aunque la boca de entrada sea algo justa para algún que otro objeto.

El maletero tiene una capacidad de 332 litros, 76 menos que la versión coupé. FORD

Pero lo que realmente hace al Mustang especial, y más en su versión GT, es lo que se esconde tras su voluminoso capó. El motor V8 atmosférico de 5 litros apodado Coyote es, sin duda, la joya de la corona de este modelo. Cuando lo enciendes y escuchas su brutal bramido al ralentí, te das cuenta de que no quedan ya muchos coches que ofrezcan este tipo de sensaciones. Desgraciadamente.

Los asientos delanteros son realmente cómodos y recogen bien el cuerpo. FORD

El ‘Coyote’ le brinda al Mustang GT Convertible 450 CV de potencia y 529 Nm de par motor, suficiente para hacer que pase de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y alcance una velocidad máxima de 249 km/h. La variante que hemos probado nosotros montaba la caja automática de diez relaciones de la marca, una transmisión que destaca por su suavidad y que equipa levas tras el volante para poder hacer uso de ella a nuestro gusto.

El motor V8 atmosférico de 5 litros entrega 450 CV y le permite un 0 a 100 km/h en 4,5 segundos. FORD

Para exprimir al máximo sus prestaciones, el Mustang GT Convertible cuenta con varios modos de conducción diferentes: Normal, Sport+, Race, Snow/Wet, Carril de Arranque y My Mode. Dependiendo de cual elijamos la respuesta del acelerador, la dirección, el cambio o el control de estabilidad irán variando.

De Madrid a Asturias a lomos del 'Coyote'

En cuanto a nuestro viaje de Madrid a Asturias a lomos del Mustang GT Convertible, varias fueron las cosas que nos sorprendieron para bien durante el trayecto. La primera de ellas fue lo bien aislado que va cuando la capota está cerrada, mejor de lo esperado para este tipo de coches y más cuando llevas unos escapes que hacen un ruido bastante elevado. Lo segundo que más llamó nuestra atención fue el consumo que logramos hacer a lo largo de los más de 550 kilómetros que recorrimos en el trayecto de ida. A velocidades legales, logramos una media de 8,2 l/100 km, muy sorprendente para un vehículo V8 de 5 litros, 450 CV y 1.818 kilos de peso. De hecho, con un solo depósito nos dio para llegar a destino y aún nos sobraba un cuarto. Ahora bien, estas cifras aumentaron a nuestra llegada al destino, donde los movimientos son más urbanos e interurbanos y las aceleraciones desde parado son mayores. Aquí la media se ha situado en los 11 l/100 km, aunque tampoco nos parece una locura para las características del coche. También nos gustó la comodidad de sus asientos o el buen espacio de su maletero, así como que, en la última hora del trayecto, donde las carreteras reviradas de montaña se vuelven protagonistas hasta llegar a la costa, el Mustang GT Convertible se desenvuelve bastante mejor que antaño, notándose aún así pesado, pero con una respuesta mucho mejor de la suspensión y de la dirección.

Las cuatro salidas de escape otorgan al Mustang GT un sonido brutal. FORD

En cuanto a sus puntos menos fuertes, el consumo es uno de ellos, porque a pesar de que las cifras que nos ha dado no son alarmantes para el tipo de coche que es, 11 litros de media sin ir pisándole, son bastantes al precio que está el combustible hoy en día. Tampoco es especialmente bueno el Mustang GT Convertible en cuanto a tecnología, se siente algo anticuado, y aunque a nosotros no nos importe, habrá gente a la que pagar más de 60.000 euros por un coche y que tengamos que conectarle un cable para acceder al Apple CarPlay, le parezca un poco anticuado.

El consumo medio que hemos tenido en los más de 1.700 km ha sido de 9,8 l/100 km. FORD

Pero no se puede tener todo en la vida, de algún sitio hay que recortar. Y es que por 64.580 euros que vale este Mustang GT Convertible V8 con 450 CV, mucho habrá que buscar para encontrar un vehículo que ofrezca tanto por tan ‘poco’. Sí, no tendremos la tecnología punta o los acabados de un Mercedes-AMG GT, por ejemplo, pero tampoco tendremos la factura de más del doble que tendríamos que abonar por uno de estos. Y ni que decir tiene el día que algo se rompa.

Las llantas de aleación son de 19 pulgadas y las pinzas las firma Brembo. FORD

Como conclusión, este Ford Mustang GT Convertible es un coche de los que ya no quedan, un coche en el que las sensaciones son tales que no hemos puesto la radio ni una sola vez en toda la semana sólo por escuchar el rugido y el ronroneo de su motor. Y no sólo vale para el fin de semana, es un buen compañero de viajes que destaca en muchos aspectos que otros deportivos no lo hacen; porque su suspensión a pesar de ser firme, es cómoda para el día a día, porque sus asientos recogen, pero son muy confortables, o porque su espacio interior y de carga es más que correcto para hacer largas distancias. Así, la ‘Bestia’, como ha sido apodada a su paso por mi pueblo en Asturias, es uno de los últimos coches brutos y ‘de toda la vida’ que quedan a la venta, uno de esos coches que en el papel no parecen destacar sobre el resto pero que, con solo subirte y arrancarlo, estás deseando no bajarte; un coche que a su paso por pequeñas poblaciones del norte en las que la electrificación todavía es una quimera, gira cabezas y hace pedir cosas tan simples y sencillas como un ‘¡dale, dale!’, por parte de los más entusiastas. En definitiva, un coche actual con aire de clásico que transmite sensaciones por los cuatro costados.