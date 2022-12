Examinamos el nuevo Ranger Raptor, el ‘matagigantes’ de Ford

No es el público europeo un gran aficionado a los coches tipo “pick-up”, como los denominan en el mercado americano, donde causan furor. Sin embargo, el de Ford es con diferencia el más popular del Viejo Continente, con más de 45.000 unidades vendidas en lo que llevamos de año de la generación actual. Este modelo no deja de ser un “bombón”, tan exclusivo como diferenciador, que además no solo sirve para labores de tipo profesional, como podrían pensar algunos.

Porque el Ford Ranger vale para todo, para una escapada de fin de semana con la familia o con los amigos, para que los usuarios más aventureros no encuentren límites a la hora de superar los obstáculos más complicados o para disfrutar con éxito de rutas fuera de carretera que implican tener un “megatodoterreno" de garantías.

En pistas rápidas no tiene rival gracias, entre otras cosas, a los brazos de la suspensión nuevos o los amortiguadores variables de la marca Fox. FORD

Realizado por Ford Pro

Desarrollado esta vez por Ford Pro, una de las divisiones de preparación más activas y exigentes de la marca, este pick-up ahora es mucho más versátil y capaz de contentar a muchos usuarios. Sigue siendo un coche de armas tomar que causa sensación entre el tráfico y no solo por sus formas, sino también por sus dimensiones, con una longitud de 5,3 metros y un peso de 2,5 toneladas.

Ha modificado su diseño con una parrilla en la que el nombre de Ford adquiere un tamaño todavía más grande, ópticas matriciales de LED y paragolpes renovados. Esto se une a unos grandes estribos de aluminio y, en la parte trasera, a unas luces que muestran renovadas características.

De puertas hacia adentro se aprecia enseguida un nuevo lenguaje estético y la incorporación de una gran pantalla multifunción táctil, dispuesta de forma vertical y de 12 pulgadas, que incluye el sistema de entretenimiento SYNC 4 de la marca con novedosas funciones para tener infinidad de parámetros bajo control.

El volante, con ribetes anaranjados, está calefactado e incluye muchas funciones para no apartar las manos del mismo. FORD

Esta central de información, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, ofrece una visión de 360 grados para facilitar el estacionamiento en espacios urbanos reducidos o para ayudar a sortear terrenos complicados cuando abandonamos el asfalto, algo particularmente interesante en un vehículo como este.

Hay otras funciones específicas para controlar todos los modos de conducción y todoterreno, e igualmente se pueden supervisar los ángulos de la dirección, la inclinación o el balanceo.

El equipo de diseño también ha creado numerosos espacios para alojar los más variados objetos. No sólo hay hueco para guardar el teléfono y cargarlo de forma inalámbrica, sino que también hay una gran zona de almacenaje en la consola central, además de una guantera en la parte alta del salpicadero y otros huecos tanto debajo como detrás de los asientos posteriores.

En el habitáculo, la calidad está presente en todos los detalles. Llama la atención la enorme pantalla multifunción de 12 pulgadas. FORD

Los asientos deportivos que monta, por su parte, son específicos para el Raptor y los detalles decorativos en tonalidades naranja (“Code Orange”, lo llaman en la marca) le dan un toque bastante personal, como también lo hacen los detalles en el volante o en las salidas de aire laterales.

La zona de carga, tan peculiar en un vehículo de estas características, aumenta su tamaño (1,56 metros de fondo y 1,22 de ancho) y puede incluir una persiana eléctrica (muy práctica y que se puede manipular desde el habitáculo) para transportar todo tipo de objetos y que estén ocultos a los “amigos de lo ajeno”.

La generosa parrilla adquiere todo el protagonismo con el nombre de la marca en grandes letras. Queda bastante bien. FORD

Motor de gasolina Ecoboost de 292 CV

En el apartado mecánico, la marca americana ofrece en las primeras unidades que se están entregando estos días el eficaz Ecoboost 3.0 de gasolina con doble turbo y la posibilidad de elegir entre cuatro tipos de sonido, incluido uno que es harto deportivo.

Proporciona 292 caballos de potencia y se combina con una caja de cambios automática de 10 relaciones (con levas) más una caja de transferencia con reductora. A mediados del año que viene llegará un diésel de 205 caballos que será más económico de mantener.

A través de esta ruleta se puede seleccionar el funcionamiento del sistema de tracción y los modos de conducción. FORD

Por lo que concierne al chasis, la nueva generación destaca por incrementar en 50 mm la distancia entre ejes y la anchura. Incorpora muchas cosas nuevas, como los amortiguadores de dureza variable firmados por Fox que se adaptan en tiempo real al piso; nueva suspensión basada en muelles helicoidales y una placa protectora de los bajos más grande en aluminio, todo lo cual aumenta la eficacia y las posibilidades de este Ford cuando dejamos el asfalto.

Con tracción a dos o cuatro ruedas, unas BFGoodrich con tacos de 285 mm de diámetro sobre llantas de 17 pulgadas, el Ranger Raptor actual mejora sus posibilidades en todos los terrenos. Esta generación puede circular sobre asfalto con cuatro ruedas motrices (Mode 4A o 4L), una posibilidad que no estaba antes y que se selecciona de forma sencilla mediante la ruleta que hay entre los dos asientos.

La persiana eléctrica en la zona de carga es muy práctica y segura. Además, se puede accionar desde el interior. FORD

Esta pick-up dispone de 7 modos de conducción, tres para asfalto y cuatro para los recorridos fuera de carretera, que lo hacen especialmente práctico y muy eficaz en cualquier situación.

En marcha

Sin duda, lo más jugoso de este pick-up se extrae en el campo. El rival más cercano que podemos encontrar en estas lides sería el Jeep Gladiator, pero el modelo de Ford siempre está un paso por delante.

Admite “mano dura” en cualquier circunstancia, ya sea sobre pistas o en el preciso momento de superar, por ejemplo, una zona escarpada. Dispone de reductora y se puede bloquear tanto el diferencial anterior como el posterior.

La zona posterior estrena ópticas de LED y paragolpes. FORD

Y para que no falte de nada, tres modos de conducción que responden a las denominaciones Rock Crawl, Arena, Barro y Baja. Siempre disponemos de unos generosos valores de par motor de cara a no tener ningún apuro incluso en las zonas más rotas.

Nos ha llamado la atención lo bien que se comporta y corre ahora sobre asfalto, sobre todo teniendo en cuenta su tamaño y peso, un avance importante en relación a la generación anterior, que exigía mucha más concentración para llevarlo por su sitio.

Con un precio final de 68.200 euros, el Ranger Raptor es ahora mismo la mejor opción para el que quiera un coche de estas características. Defectos tiene, entre ellos el más destacable es el consumo (es muy difícil bajar de los 13 litros a los 100 kilómetros), pero poco más.

La monta de neumáticos es soberbia. Estas BFGoodrich con tacos tienen una sección de 285 mm y van sobre llantas de 17 pulgadas. FORD

FICHA TÉCNICA



Motor: gasolina.

Potencia (kW/CV): 215/292.

Cambio: automático, 10 velocidades.

Largo (mm): 5.360.

Ancho (mm): 2.098.

Alto (mm): 1.926.

Velocidad máxima (km/h): 180.

De 0 a 100 km/h (seg.): 7,9.

Consumo medio (l/100 km): 13,8.

Emisiones CO2 (gr/km): 315.