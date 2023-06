Citroën arrasa con las ventas del My Ami Buggy eléctrico

El pasado martes 20 de junio, a las 11.00 de la mañana, se empezaron a comercializar las 800 unidades puestas a disposición del público europeo de la serie especial My Ami Buggy de Citroën, una original versión del cuadriciclo eléctrico francés orientada principalmente al ocio por sus originales características.

Participaban en esta campaña comercial, exclusivamente vía internet, ocho países: Francia, Italia, España, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Luxemburgo y Grecia, y en tan solo 10 horas se agotaron todas las existencias. El coste de cada unidad ha sido de 10.450 euros y los pedidos se entregarán a principios de septiembre.

La mayoría de la remesa estaba destinada a Francia, el país anfitrión y productor. En poco más de 2 horas se cerraron 430 operaciones, con un pico de ventas de 300 unidades en una hora. En Bélgica se agotaron en tan solo 9 minutos los 65 My Ami Buggy asignados al país, muy por debajo de los 17 minutos y 28 segundos que se tardaron en vender las 50 unidades experimentales de 2022 en Francia.

El cliente más rápido en completar todo el proceso de compra digital ha sido español, estableciendo el récord de adquisición de un My Ami Buggy con un “registro” de solo un minuto y diez segundos.

La historia comercial del My Ami Buggy no termina aquí, ya que aún quedan 200 unidades por vender durante el verano en Turquía, Marruecos y los departamentos y territorios de ultramar franceses.

La ausencia de puertas, el color caqui de la carrocería y las llantas doradas son algunas de las características que más saltan a la vista. CITROËN

Un vehículo diferente

El secreto del éxito de My Ami Buggy no se puede circunscribir a una cualidad en concreto. Además de ser un vehículo eléctrico que se puede conducir sin carné de coche (sí con licencia AM) a partir de los 15 años, destaca por su carrocería color caqui sin puertas, el techo desmontable y por el aspecto que le otorgan los guardabarros, parachoques y llantas doradas.

El amarillo brillante de las decoraciones y accesorios, combinado con una nueva visera solar, le otorga un aspecto muy dinámico, y a ello hay que añadir detalles como las cubiertas transparentes para las puertas (que protegen a los ocupantes en caso de lluvia), la bolsa desmontable ubicada en el centro del volante para almacenar pequeños objetos o el altavoz Bluetooth "Ultimate Ears Boom" para escuchar música o programas de nuestro dispositivo móvil.