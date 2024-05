¿Es el Avenger un auténtico Jeep? Probamos off-road todos los modelos

Gracias a la Jeep Academy de la firma americana, los clientes de sus coches pueden probar y descubrir los límites de sus vehículos a través de distintos caminos, circuitos y obstáculos organizados por la marca. Sin embargo, y a diferencia de otros años en los que también hemos asistido, este 2024 parece haber tenido un protagonista menos off-road que otros años, pues el pequeño de la familia, el Avenger, en su nueva versión Mild-Hybrid con etiqueta Eco, se ha llevado más focos que de costumbre.

Ahora bien, aunque también hemos probado el resto de modelos de la gama, desde el Wrangler 4xe al Grand Cherokee, pasando por el Compass o el Renegade, nos vamos a centrar en las capacidades de este nuevo Avenger, que es el que abre la gama como modelo de acceso.

¿Cómo es el Avenger e-Hybrid?

A la hora de sacar un vehículo al campo, del resto de modelos Jeep ya sabíamos sus capacidades, pero de este Avenger con tracción delantera, no teníamos tantas certezas. Sin embargo, y aunque hay que tener siempre en mente que no se trata el Avenger de ningún todoterreno al uso, sino de un SUV urbano, sorprende bastante de lo que es capaz. Su altura libre al suelo de 197 milímetros o sus ángulos de ataque, ventral y salida de 20, 20 y 34 grados, respectivamente; hacen que este Avenger no se defienda nada mal fuera del asfalto.

El Avenger e-Hybrid se ofrece con 100 CV de potencia. JEEP

En términos mecánicos, la versión e-Hybrid (Mild-Hybrid de 48V) sólo se ofrece con una motorización de 100 CV de potencia y tracción delantera. Si lo que se quiere es una versión con tracción a las cuatro ruedas, habrá que esperar hasta finales de 2024, que es cuando llegará la variante 4xe. Esta mecánica, también Mild-Hybird y con etiqueta medioambiental Eco de la DGT, contará con 136 CV de potencia.

La pantalla central es de 10 pulgadas, mientras que el cuadro de instrumentos, de 7. JEEP

En el interior, el Avenger e-Hybrid monta una pantalla central de 10,25 pulgadas con conexión con el Smartphone vía Apple CarPlay y Android Auto, y un cuadro de instrumentación digital de 7,25. Lo que no nos gusta tanto de este Avenger es el espacio en las plazas traseras, algo justo para adultos y que hace que sea más una segunda fila para niños, lo cual es algo limitante a la hora de un uso diario. El maletero, por su parte, tiene 380 litros en las mecánicas gasolina y Mild-Hybrid, mientras que en el Avenger eléctrico se reduce a 355 litros.

Pruebas todoterreno

La prueba dinámica consistió en distintos circuitos preparados para cada tipo de coche. Los más exigentes, como es lógico, eran para el Wrangler Rubicon, el Grand Cherokee Summit y los Compass y Renegade Trailhawk. Cuestas con inclinaciones que harían que ninguno tuviéramos el arrojo de subirlas si no supiéramos que está todo preparado y probado, cruces de puentes exigentes o zonas embarradas, era lo que nos esperaba. Ningún modelo llegó ni a 'despeinarse', todos pasaron cada obstáculo con una soltura pasmosa, sobre todo si tenemos en cuenta que el Grand Cherokee, por ejemplo, llevaba neumáticos de carretera de verano. Podías parar en mitad de la inclinadísima pendiente y, sin perder tracción ninguna, el coche volvía a emprender la marcha hasta coronarla. Poca gente (excepto los dueños de los Wrangler) harán algo parecido con sus Grand Cherokee, Renegade o Compass.

El Jeep Avenger junto con el Compass y el Renegade. JEEp

Por otro lado, los Avenger tenían una ruta algo más sencilla que consistía en caminos empedrados y con bastantes grietas y desniveles, así como un pequeño vadeo cruzando un río de unos 4-5 metros de ancho. Al disponer de diferentes modos de conducción, uno de los cuales son específicos para tierra/barro, por ejemplo, a la mínima pérdida de tracción en alguna subida en 90 grados, el coche controla bastante bien el reparto de potencia, y todo ello sin dar la típica sensación de que lo único que está haciendo es cortar el gas. Por lo demás, la suspensión es cómoda para este tipo de caminos y la altura, aunque no es ninguna locura, permite ir bastante desahogado por entornos mixtos, es decir; ni muy rotos, ni tampoco una pista en perfecto estado. Cumple con lo que es: un todocamino.

Además de Avenger, Compass y Renegade, había también Grand Cherokee y Wrangler. JEEP

Además, como curiosidad, la variante 100% eléctrica cuenta con un control de descenso que emplea el motor eléctrico para frenar, lo cual hace que tengamos que colocar la palanca en la posición ‘N’, algo que no aconsejaría ningún experto en todoterreno nunca, para que funcione a la perfección. Y lo cierto es que lo hace increíblemente bien. Al César lo que es del César.

Sólo se ofrece con tracción delantera, pero a final de año llegará el 4xe. JEEP

Por tanto, ¿es este un verdadero Jeep? Pues de momento, hasta que salga la variante 4xe, lo cierto es que un Jeep 'descafeinado'. Sí, se defiende mejor fuera del asfalto que muchos otros SUV de su categoría, pero está pensado para el entorno urbano, y ahí, con su etiqueta Eco y unos consumos que se mueven entre los 5 y los 5,5 l/100 km, es donde mejor desempeña. Ahora habrá que esperar para echarle el guante a la variante de tracción total, pero de momento si lo tuyo no es el off-road y quieres un SUV compacto para el día a día, que no gaste mucho, con etiqueta Eco y un diseño diferencial, el Avenger e-Hybrid arranca en España en 26.000 euros.