Esta será la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid: restricciones y multas por entrar sin la etiqueta de la DGT

En 2024 está prevista la entrada en vigor de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de España que cuenten con más de 50.000 habitantes, así como de zonas provisionales para restringir la circulación del tráfico de los vehículos más contaminantes en las ciudades de más de 20.000 vecinos.

Por lo que la ciudad del Pisuerga ya está trabajando de lleno en el proyecto de su Zona de Bajas Emisiones, del que ya sebe el perímetro que compondrá, así como de los vehículos que tendrán restringido el acceso a partir del 1 de enero de 2025, que es la fecha elegida por el consistorio vallisoletano para que entre definitivamente en vigor.

¿Cuáles son las Zonas de Bajas Emisiones en Valladolid?

El Ayuntamiento de la ciudad del Pisuerga presentó a finales de 2022 el proyecto de la Ordenanza para la creación de una Zona de Bajas Emisiones que se delimita por el siguiente perímetro: Puente Mayor- c/ Juana de Castilla – c/Arzobispo José Delicado – Paseo del Hospital Militar – Paseo del Arco de Ladrillo (bis) – Paseo del Arco Ladrillo – c/Santa Fe - Paseo Farnesio – Avenida de Segovia - túnel de labradores - c/ de la Vía - c/Unión.- c/ Nicasio Pérez - Plaza de San Juan – c/Huelgas – c/ Real De Burgos – Chancillería - c/ Gondomar- c/Rondilla de Santa Teresa – c/Mirabel – Plaza de S. Nicolás – Puente Mayor. Para así cumplir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

¿Qué vehículos no pueden entrar en Valladolid?

Plano en rojo y azul de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid.

Desde el consistorio vallisoletano se especificó que los vehículos que no cuenten con la etiqueta medioambiental de la DGT no podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de enero de 2025.

Este tipo de coches hacen referencia a los automóviles diésel matriculados antes de 2006, así como también a los gasolinas anteriores al año 2000. Por otra parte, la ordenanza municipal estipuló que los vehículos con etiqueta B tendrán prohibido el acceso a partir del año 2030 a la ZBE.

¿Cuál será la multa por entrar sin la etiqueta de la DGT?

En primer lugar, el consistorio de la ciudad del Pisuerga ya está adquiriendo varias cámaras de vigilancia para controlar los accesos y comenzar a sancionar una vez entre en vigor la ordenanza municipal.

Por lo que al hilo de las demás grandes ciudades que contarán con las ZBE, hay que precisar que la Ley de Tráfico, que entró en vigor en marzo de 2022 estableció una multa de 200 para los propietarios de los coches que entraran a una Zona de Bajas Emisiones teniendo el acceso prohibido, sin embargo, esta cuantía puede variar según se estipule en la ordenanza municipal.