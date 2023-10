Esta es la Zona de Bajas Emisiones de Málaga: ¿qué vehículos tienen prohibida la entrada?

Málaga, al igual que todos los municipios de España de más 50.000 habitantes, deberá establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes del comienzo del año 2024, por ello, desde el consistorio andaluz se está trabajando para desarrollarla desde el año 2020, gracias a la aprobación del Plan del Clima Alicia.

Por lo tanto, la capital de la Costa del Sol se encuentra preparada, ya que desde su ayuntamiento se han dado a conocer bastantes datos acerca de los lugares de la urbe donde se restringirá el tráfico a los vehículos más contaminantes.

¿Cuáles son las Zonas de Bajas Emisiones en Málaga?

Ya se ha dado a conocer que ocupará 437 hectáreas y contará con 97 puntos con cámaras de videovigilancia para controlar los accesos. Dentro de la zona protegida, nos encontraremos con el casco histórico de la ciudad, que será de los lugares más restrictivos.

Además, también se incluirá en la Zona de Bajas Emisiones el Soho, que contará con una normativa parecida al centro. Y, por último, un perímetro general que comprenderá los barrios de La Trinidad, Olletas o el Cristo de la Epidemia, este será menos restrictivo y podremos encontrar en esta zona la playa de la Malagueta.

¿Qué coches no podrán circular en 2024 en Málaga?

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga Ayuntamiento de Málaga

Desde el consistorio andaluz ya se ha dado a conocer que como en la gran mayoría de municipios donde se van a establecer Zonas de Bajas Emisiones se prohibirá la entrada a los vehículos que carecen de etiqueta medioambiental de la DGT o los también llamados de pegatina A.

Por tanto, una vez entre en vigor la medida, los coches de gasolina matriculados antes del año 2001 y lo diésel anteriores al 2006 no podrán entrar dentro del espacio protegido. Además, no se descarta que las restricciones lleguen en los siguientes años a los vehículos con etiqueta B y C.

¿Cuál es la multa por entrar en la Zona de Bajas Emisiones sin etiqueta?

En esta situación, la reforma que se llevó a cabo en la Ley de Tráfico que entró en vigor en marzo de 2022 hace referencia a que incumplir la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y acceder con un vehículo sin etiqueta medioambiental puede acarrear una sanción de hasta 200 euros.

También es punible el no llevar la etiqueta puesta en el parabrisas. Pero de momento, aún no se aplican estas multas hasta que no entre en vigor la normativa el 1 de enero de 2024.