El Consejo de Ministros aprobó hace un par de días una medida que tiene como objetivo facilitar la adquisición de vehículos eléctricos. A partir de ahora y hasta finales del próximo 2024, los compradores de vehículos eléctricos podrán desgravarse el 15% de la adquisición en sus respectivas declaraciones de la renta.

Esta posibilidad se amplía también a la instalación de sistemas de recarga, tanto de uso público como privado, para favorecer el crecimiento de este tipo de infraestructuras en las que España sigue a la cola de Europa.

Eso sí, para poder disfrutar de esta deducción habrá que seguir dos requisitos imprescindibles. El primero será la cuantía máxima desgravable. Así pues, la base máxima que se podrá incluir en la declaración de la renta será de 20.000 euros, siendo entonces posible desgravarse hasta un máximo de 3.000 euros.

El segundo requisito es que el vehículo eléctrico adquirido sea nuevo. El Consejo de Ministros ha dejado fuera de esta medida económica la posibilidad de desgravarse la adquisición de un coche eléctrico de segunda mano o de ocasión, algo que ha afectado a las intenciones de búsqueda de los conductores.

Cabe destacar que el mercado de vehículos de segunda mano tiene un gran protagonismo en las ventas de vehículos en España y que para muchos compradores es la manera más económica de poder acceder a un vehículo eléctrico o electrificado.

Caen las búsquedas de eléctricos en internet

De hecho, desde que se anunció esta medida las búsquedas de vehículos eléctricos en Internet han caído hasta el 4%, cuando días antes estaban en un 25%, según los datos que ha comunicado Autoscout24.

Los motivos de este descenso en el interés son la ausencia del vehículo eléctrico usado en esta medida, la necesidad de que el comprador adelante el dinero en la compra y la obligación de tener que hacer la declaración de la renta incluso en los casos en los que no es obligatorio por no superar los umbrales de ingresos. Además, la medida no representa para los ciudadanos una capacidad de ahorro tangible, lo que frena las intenciones de compra.