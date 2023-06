Nos gusta mirar coches. Abrir el navegador, cotillear en páginas de compraventa de vehículos de segunda mano y fantasear con nuestro coche ideal, aunque luego no acabemos comprándolo, es un gesto que tienen muchos internautas. Y es que el mundo del motor y los automóviles es así.

De estas búsquedas, al final, se pueden acabar precisando los gustos generales de los conductores de un país, en este caso, el nuestro. Y respecto a los últimos datos que ha extraído Sumauto respecto al primer cuatrimestre de 2023, ha habido un gran cambio en las preferencias de los usuarios españoles.

El pequeño Volkswagen Golf, que se ha mantenido durante meses como el coche más buscado en internet en España y ha ostentado este título varios años, ha sido desbancado como coche favorito por nada más y nada menos que el Toyota Land Cruiser.

Los coches de segunda mano más buscados en internet

Este cambio en las intenciones de búsqueda es bastante radical, teniendo en cuenta que el Golf es un coche del segmento C y el Cruiser es, contrariamente, un gran todoterreno. Siguiendo con este listado de os coches con más aficionados en internet, encontramos el Mercedes Clase C, el Audi A3, el Toyota RAV4, el Mercedes GLC, el Audi A4, el BMW Serie 3, el Audi Q5 y el Mercedes Clase A. Como podemos ver, hay variedad de modelos, pero no de fabricantes.

Los coches más buscados en internet siempre corresponden a marcas de alta gama, como Mercedes, Audi y BMW, aunque después en el ranking de los coches de segunda mano más vendidos siempre encontramos marcas más asequibles. De hecho, pese a haber perdido su posición como el más buscado, el Golf es el coche de segunda mano más vendido en España, seguido del Renault Mégane, Seat Ibiza, Ford Focus y Seat León.

Crecen las búsquedas de coches electrificados

El informe de AutoScout24, por otro lado, ha revelado en su informe que las búsquedas de vehículos electrificados en España han crecido un 10,6% en el último año. La justificación, según este portal, es el miedo a la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones y la incertidumbre sobre lo que sucederá con los motores de combustión.

Esta intención de búsqueda no corresponde, por otro lado, con realidad de la movilidad eléctrica en nuestro país. Según los datos de Autoscout24, solo el 3,6% del total de los automóviles que circulan por las carreteras españolas son de emisiones reducidas.