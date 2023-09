Opel muestra su futuro eléctrico, pero deja un recado a Europa a través de su CEO: ''La normativa Euro 7 no tiene ningún sentido''

Con motivo del Salón Internacional del Autómovil de Múnich (IAA Mobility 2023), el equipo de motor de 20Minutos se desplazó hasta la feria para comprobar de primera mano cómo está la industria automovilística en pleno 2023, con todas las novedades que ya ofrecen y todas las que están por venir.

Uno de los fabricantes con los que pudimos charlar y que pudieron contarnos cómo ven el sector para los próximos años fue Opel, marca que llevó al IAA Mobility el Opel Experimental, el futuro hacia el que van, pero que también mostró en sociedad dos elementos del presente como son el renovado Corsa Electric o el nuevo Astra Sports Tourer Electric.

Y es que durante una mesa redonda a la que pudimos asistir durante el mismo IAA de Múnich con Florian Huettl, CEO de Opel, él mismo nos aseguraba que Opel se encontraba trabajando en el camino hacia la electrificación de manera constante, pero que también entendían que no todos los países de Europa llevan el mismo ritmo y no todos tienen las mismas facilidades para hacer una transición al vehículo eléctrico tan rápida. Es por ello que Opel sigue creyendo en varios tipos de movilidad que lo que hagan es modernizar el parque automovilístico y, con ello, reducir las emisiones de CO2 también.

El Corsa Electric es uno de los productos que llevó Opel a Múnich. OPEL

Huettl fue claro al afirmar que la normativa Euro 7 que está prevista para 2025, no tiene sentido alguno; ni para los usuarios ni para los fabricantes. Considera Huettl que es demasiado estricta con lo que pide y entiende que hay otras vías intermedias para lograr bajar las emisiones de una manera más eficaz para que todos puedan alcanzar los objetivos finales de electrificación. Es más útil modernizar el parque automovilístico mediante opciones menos contaminantes y electrificadas en distintos niveles, que obligar a cumplir unas cifras tan ridículas que hará que muchos fabricantes no tengan más remedio que sólo ofrecer vehículos eléctricos y que muchos clientes no puedan comprar vehículos de esas características por sus elevados precios, manteniendo así sus coches viejos y contribuyendo, cada vez que los usan, a una mayor contaminación ambiental.

Florian quiso cerrar el debate en la mesa redonda rezando para que, de aquí a 2025, Europa rectifique y ,retrase o modifique, la normativa Euro 7, haciendo que sea más factible y económicamente viable y justa tanto para los usuarios como para los propios fabricantes, asfixiados y atados de pies y manos para cumplir con lo que les pide Europa y al mismo tiempo no dejar tirados a sus clientes, que son, al fin y al cabo, quienes pagan todo esto.

¿Qué modelos llevó Opel al IAA de Múnich 2023?

Con respecto a lo que mostraron en el IAA de Múnich 2023, la primera de las novedades es un concepto de diseño que ofrece una perspectiva de los próximos modelos y tecnologías que podremos ver de la marca aplicados sobre un vehículo: el Opel Experimental. La silueta del Experimental destaca enseguida por sus afilados perfiles y su audaz diseño, con superficies limpias que, además de mejorar su presencia, buscan claramente mejorar la eficiencia de este crossover eléctrico de batería, lo que da como resultado una mayor autonomía.

El el nuevo prototipo Opel Experimental de la firma alemana. OPEL

En la parte delantera encontramos el nuevo Opel Blitz iluminado (el logotipo de la Z), que también ha celebrado en el Salón de Múnich su debut. Este se encuentra flanqueado por la iluminación típica de la marca del ala alargada en el eje horizontal, mismo criterio que se repite detrás. Sin embargo, en la zaga encontramos unas llamativas letras de Opel que sustituyen el logotipo de Blitz en la trasera.

La aerodinámica es uno de los puntos destacados de este Opel Experimental. OPEL

Y si esto es el futuro de Opel, la firma alemana se encargó también de mostrarnos su presente; primero con el Corsa Electric renovado, con su nuevo Opel Vizor en el frontal y sus dos propulsiones eléctricas; una de 156 CV y 402 kilómetros de alcance y otra con 136 CV y 354 kilómetros de autonomía; y después con el nuevo Astra Sports Tourer Electric; la versión familiar, con 156 CV, una velocidad máxima de 170 km/h y un maletero que, incluso con los asientos traseros en uso, ofrece 516 litros de espacio.

Los nuevos Corsa Electric y Astra Sports Tourer Electric. OPEL

‘’Los visitantes de nuestros stands en Múnich han tenido una visión clara de hacia dónde va la marca Opel en el futuro inmediato y un poco más lejano. Muestras que el Opel Experimental proporciona una luz de guía para el próximo capítulo de nuestra marca, el nuevo Corsa Electric y el nuevo Astra Sports Tourer Electric muestran soluciones actuales para una movilidad sostenibe y libre de emisiones’’ comentaba para cerrar Huettl.