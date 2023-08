El Opel Experimental adelanta muchos elementos que veremos en futuros modelos de la marca

El nuevo concept car Opel Experimental muestra cómo serán los futuros modelos de la firma alemana. Con un diseño exterior de lo más moderno, este prototipo ofrece una visión clara de la dirección que quiere tomar la marca en los próximos años, destacando en apartados como la aerodinámica, el espacio interior o la tecnología de su habitáculo.

‘’El Opel Experimental ofrece una visión de los próximos modelos y tecnlogías, del diseño futuro, incluso de una nueva era y del futuro de la marca’’, expresaba Florian Huettl, CEO de Opel. Por otro lado, Mark Adams, vicepresidente de diseño, añadía: ‘’Muchos de los elementos de su diseño y la mentalidad que hay detrás del él serán visibles en futuros vehículos de producción’’.

La aerodinámica es uno de los puntos destacados de este Opel Experimental. OPEL

Entre las cosas más llamativas que esconde este Opel Experimental, encontramos la ausencia de cromados. En su lugar, la iluminación exterior y los gráficos contrastados añaden al modelo mucha de su personalidad. También está equipado con tracción eléctrica a las cuatro ruedas, o con unos retrovisores exteriores que se han sustituido en este caso por cámaras de 180 grados totalmente integradas en los pilares C del modelo.

Muchos de elementos vistos en este prototipo llegarán a futuros modelos de producción. OPEL

En la parte delantera, el nuevo Opel Blitz iluminado corona el frontal, flanqueado por la iluminación característica de la firma con forma de ala alargada en posición horizontal. Esto se repite en la parte trasera con la distintiva luz de freno con la firma de la brújula que, combinado con las llamativas letras de Opel en lugar del logotipo, completan una zaga sencilla pero novedosa.

La aerodinámica también ha jugado un papel fundamental en su desarrollo. Los alerones en la parte delantera y trasera aumentan la eficiencia aerodinámica, al igual que lo hace el difusor posterior, que es capaz de extenderse o retraerse dependiendo de la situación de conducción prevaleciente.

Más espacio interior del que parece

En lo que respecta a su tamaño, no estamos ante un SUV de dimensiones gigantes, de hecho, se colocaría en el segmento C compacto, pero su interior, por el contrario, bien podría ser del segmento D por espacio. Esto ha sido posible gracias a la liberación del espacio dentro del Opel Experimental. El volante se pliega sin problemas cuando no es necesario gracias al sistema de dirección electrónica, que además reduce todavía más el peso al eliminar los componentes mecánicos. Por otra parte, los asientos adaptativos ligeros combinan una estructura ligera pero duradera con tejidos de tecnología de malla 3D.

El interior se muestra más espacioso de lo que su exterior sugiere. OPEL

También en el interior, los conductores pueden personalizar la información según sus necesidades en el estilizado Tech Bridge, una nueva interpretación del Pure Panel. En lugar de pantallas convencionales, la información o el entretenimiento se presentan utilizando tecnología de proyección aumentada apoyada por inteligencia artificial y control de voz natural. El Pure Pad flotante y transparente se encuentra delante del reposabrazos delantero y puede configurarse de acuerdo con las preferencias personales del conductor, dando así mucha más libertad a la hora de seleccionar lo que queremos o no queremos ver.

Este Opel Experimental se presentará al público en el Salón IAA de Múnich del 5 al 10 de septiembre, siendo su estreno a nivel mundial en su país natal.