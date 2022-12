Nueva edición especial (y limitada) del Citroën Ami

De cara al año que viene, el pequeño pequeñísimo de Citroën va a estrenar el 2023 con una novedad. Se trata de una edición limitada de 1.000 unidades del curioso Citroën Amy, un curioso modelo del que ya se han vendido 30.000 unidades en 9 países desde que fuera puesto a la venta a finales de 2020. Siendo sinceros, estas series especiales han tenido siempre una gran aceptación entre el público objetivo de este pequeño cuadriciclo eléctrico, como ha ocurrido recientemente con el My Ami Buggy Concept recientemente presentado.

Esta nueva edición, limitada, se llamará 'My Ami Buggy' y se pondrá a la venta a finales del primer trimestre de 2023. Así, esta solución de movilidad sin emisiones continuará comercializándose el año que viene, con más fuerza si cabe, también en Suiza, Malta y los Departamentos de Ultramar franceses, resaltando que hay nuevos mercados más en cartera de la marca francesa.

El pasado mes de octubre, cabe destacar, se incorporaron algunas novedades en la batería del Amy para mejorar sus posibilidades de uso, sobre todo en condiciones climáticas frías, mejorando, de este modo, la experiencia de los clientes y abriendo nuevas perspectivas para nuevos destinos.

A la venta el año que viene

Los vehículos se adjudicarán por orden de solicitud, de modo que se invitará a los clientes interesados en 'My Ami Buggy' a estar atentos para no perderse la apertura de pedidos, que tendrá lugar durante el primer trimestre de 2023 aunque todavía no se sabe la fecha exacta. Para recibir un aviso, los clientes pueden inscribirse en el siguiente enlace: www.citroen.fr/ami#my_ami_buggy.

Con su diseño tan diferenciador, el Ami se dirige a diferentes usuarios, desde los adolescentes de 15 años a las empresas, que encontrarán en él un vehículo sencillo, seguro y confortable para los pequeños desplazamientos cotidianos. Su practicidad le permite dar respuesta a numerosas necesidades, tanto en su versión de 2 plazas como en la versión comercial My Ami Cargo.