Jeep Avenger, el pequeño SUV eléctrico que universalizará la marca

El Avenger es la gran apuesta de la marca norteamericana Jeep para el mercado europeo, como lo demuestra el hecho de que se ha diseñado y se fabrica en el Viejo Continente. Es, además, el primer modelo cien por cien eléctrico en la historia de la marca, el máximo representante de una nueva y ambiciosa estrategia de sostenibilidad que culminará en 2030 con la total electrificación de la gama tras los primeros pasos dados con la tecnología 4xe híbrida enchufable y con la e-Hybrid de hibridación ligera que atesoran los modelos actuales.

Por concepto y tamaño –apenas mide 4,1 metros de largo–, se sitúa en el segundo segmento con más demanda del mercado español, el B-SUV, con un diseño muy atractivo que enseguida se identifica como un Jeep. Basta con mirar la robusta silueta, la parrilla de siete secciones y las protecciones inferiores para corroborarlo, mientras que por dentro se ha apostado por la digitalización y el sentido práctico, sacando el máximo provecho al espacio en un coche contenido en dimensiones que a pesar de ello cuenta con un maletero de 380 litros.

La sencillez y sobriedad del diseño interior contrasta con el toque de color en el salpicadero. JEEP

Aunque Jeep es una marca con un enorme número de seguidores, más de 26 millones en todo el mundo entre propietarios, clubs y redes sociales, con el Avenger pretende atraer a un público más joven, femenino e implicado con el Medio Ambiente y la sostenibilidad.

Para facilitarlo, la gran novedad del nuevo Jeep Avenger está en el motor eléctrico, un bloque de 115 kW (156 caballos) de potencia que ofrece 260 Nm de par inmediato. En combinación con la batería de 54 kWh que incorpora, ofrece una autonomía media de 400 km, que en recorridos urbanos puede alargarse a los 550, cifras ambas realmente interesantes.

Además, a la hora de recuperar energía, en un punto de red de 100 kW de potencia puede pasar de 0 al 80% de recarga en tan solo 24 minutos, lo que facilita su utilización en los viajes. Como gran valor añadido, el Avenger está catalogado por la DGT con la etiqueta Cero, y ello le confiere ventajas fiscales, de aparcamiento y movilidad en las grandes ciudades, su principal entorno, aunque la “genética” Jeep le permitirá también un buen desempeño fuera del asfalto.

La digitalización es total, con dos pantallas de 10,2 pulgadas para el cuadro de instrumentos (en la foto) y para el sistema multimedia. JEEP

Alta tecnología

En relación al equipamiento, el Jeep Avenger es un SUV de última generación que cuenta con una doble pantalla digital de 10,2 pulgadas cada una, iluminación ambiental personalizable para el interior, sistema multimedia con actualizaciones “over the air”, carga inalámbrica para el móvil, llantas de 18 pulgadas, portón trasero “manos libres” y un amplio paquete de ayudas para una conducción autónoma de nivel 2.

Todos estos recursos están “reunidos” en la versión First Edition de lanzamiento, que desde el 1 de diciembre acumula ya 145 pedidos en España y 11.000 en el conjunto de mercados en el que está presente.

Detalle de la original tapa magnética para tapar el hueco portaobjetos. Debajo se sitúa el selector de los modos de conducción y el mando que activa el freno de mano automático. JEEP

Esta versión del Avenger tiene un precio de 39.500 euros, sin incluir los hasta 7.000 en ayudas que provee plan Moves III, o de 249 euros al mes con financiación en 36 cuotas (y entrada de 6.910 euros). La campaña de reservas hasta finales de diciembre incluye un cargador Easy Wallbox de regalo, lo cual constituye una excelente oportunidad de adquisición, aunque para las primeras entregas habrá que esperar al segundo trimestre del año.

Para quienes no pueden o no desean introducirse aún en el mundo eléctrico, Jeep oferta en exclusiva para los mercados español e italiano una versión del Avenger con motor gasolina de 1,2 litros y 100 caballos. En este caso, el precio del First Edition es más asequible, con tan solo 25.900 euros de cuantía total o cuotas de 199 euros al mes (y entrada de 5.827 euros). Al menos hasta final de año, la reserva está bonificada con una tarjeta regalo por valor de 300 euros.