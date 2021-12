No hará falta presentar el seguro del coche en la ITV: se comprobará directamente en el Registro de la DGT

La ITV cambia de cara al año que viene y uno de los aspectos que más se ha dejado oír este año es el tema de las pólizas del seguro de los vehículos. Después de augurar que, a partir del 2022, iba a ser obligatorio presentar un justificante que demostrase que el vehículo estaba protegido con, al menos, una póliza de daños a terceros, AECA-ITV ha desmentido que esto vaya a ser así.

Principalmente porque no va a hacer falta presentar ningún tipo de justificante: desde los propios centros de Inspecciones Técnicas se va a comprobar, en directo y en el momento de la ITV, si el conductor del vehículo ha contratado el seguro pertinente para circular. El acceso a esta información está disponible en el Registro de la DGT al que tienen acceso los operarios de estos centros. En el caso de no tener ningún seguro contratado, desde AECA advierten que la inspección no se llevará a cabo. Las multas por circular sin la ITV en regla rondan los 200 euros y la pérdida de puntos en el carné de conducir.

Desde AECA han querido recalcar la importancia de superar la ITV y, al mismo tiempo, de contar con un seguro de coche o de moto (evidentemente, porque sin este último no habrá renovación de la ITV). De momento, el absentismo en la inspección se cifra entorno a un 40% de los conductores.

Qué documentación es obligatoria en la ITV

El único documento que es esencial y obligatorio presentar a la hora de pasar la ITV es el original de la Tarjeta de la Inspección Técnica. También es aconsejable llevar el permiso de circulación, ya que sirve para comprobar que el vehículo se encuentra en perfecto estado y se ajusta a las características que lo describen.

De no contar con el permiso de circulación, los operarios de la ITV podrán consultar en el Registro de la DGT este documento. Si lo que no se tiene es el original, también se podrá presentar una copia cotejada. Así pues, el único documento que es verdaderamente obligatorio y necesario llevar a la ITV es la Tarjeta de la Inspección Técnica del Vehículo.