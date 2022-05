La razón por la que deberías cambiar el titular de tu coche tras venderlo

A la hora de vender o comprar un coche de segunda mano es importante tener claros todos los trámites que hay que completar y todos los documentos que es necesario presentar y traspasar al nuevo propietario. Un paso indispensable en cualquier compraventa es el cambio de titularidad del vehículo, que recae sobre el comprador pero que también el vendedor puede realizar si el trámite es presencial.

La razón principal para realizar un cambio de titular cuando se vende un vehículo es evitar posibles embargos a la hora de liquidar multas o sanciones, ya que si el nuevo conductor comete una infracción y el titular del coche no ha sido modificado, la propuesta de sanción llegará a la persona indicada en el registro. Si el cambio de titularidad no se lleva a cabo durante los 30 primeros días después de la venta, "el vendedor tendrá que continuar haciéndose cargo económicamente", han alertado desde la aseguradora Hello Auto.

La compañía recuerda, además, que si el comprador no realiza el cambio de titularidad en el periodo establecido no podrá circular con el vehículo, pudiendo incluso enfrentarse a sanciones económicas si el vendedor ha notificado la venta en la jefatura de tráfico correspondiente.

El comprador también debe asegurarse de que el vehículo está libre de cargas y tiene los impuestos y sanciones abonados y al día, para evitar cualquier problema a posteriori de la compra. Al cambiar la titularidad, se expide un nuevo permiso de circulación que solo podrá otorgarse si el vehículo está administrativamente dado de alta y tiene la ITV pasada, así que también es un procedimiento para asegurarse del estado del coche.

Cuánto cuesta cambiar el titular de un vehículo

El cambio de titularidad de un vehículo se lleva a cabo de manera presencial en cualquier jefatura de Tráfico o a través de la sede electrónica de la DGT, donde será el comprador el único que pueda hacerse cargo. El cambio de titularidad tiene un coste de 55,70 euros en el caso de adquirir un vehículo, 27,85 euros para los ciclomotores y un extra de 8,67 euros para los coches procedentes de Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.

Para completar el trámite se debe solicitar el cambio de titular, presentando una copia del DNI o pasaporte del vendedor del vehículo, la factura o contrato de la compraventa firmada por ambas partes, el modelo 620 o 621 y cualquier otro documento que interfiera en la compraventa.